Tratamente naturiste. Totul despre TERMOTERAPIA TIBETANĂ

Termoterapie tibetană sau terapia cu foc este utilizata de mii de ani in Tibet pentru tratarea si vindecarea mai multor boli, ca tratament de intretinere sau cu rol profilactic. Samanii ameridieni utilizau in acelasi scop tehnici similare. In conceptia medicinei tibetane, focul purifica, fiind unul dintre cele 5 elemente esentiale ale organismului si simbol al vietii. In practica medicala, focul deschide calea catre organul bolnav, permitand principiilor active din plante sa actioneze la nivel maxim pentru refacerea zonelor afectate.

Procedura termoterapeutica consta in aplicarea in zona organului bolnav a unui produs din plante cu formula specifica pentru afectiunea tratata. Zona este acoperita cu un prosop imbibat cu alcool si se aprinde. Caldura produsa de arderea alcoolului este usor suportata de pacient iar procedura este oprita in momentul in care pacientul anunta vreun disconfort. Efectul vasodilatator produs de caldura focului accelereaza ..............

Citeste continuarea AICI