Guvernul vrea să căutăm prin gunoaie 20 de milioane de tone de lemn uzat, pentru încălzire

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat că România nu s-a angajat prin PNRR să interzică încălzirea cu lemne a locuințelor. Nu se știe exact ce presupune ca România să definească mai clar regimul de utilizare a biomasei ca resursă energetică, până în 2023, dar sună mai „uman”.

Din declarațiile pe care ministrul le-a dat presei nu reiese că ar ști realmente despre ce este vorba, dar cel puțin e optimist. Probabil vom avea o nouă lege pentru evoluția încălzirii cu lemne, așa cum „crede” ministrul. Până atunci, românii ar trebui să caute lemn uzat pentru încălzire, ca să nu mai taie pădurile. La 3,5 milioane de gospodării, asta ar însemna să găsim undeva 20 de milioane de tone de deșeuri de lemn pe an, pentru a deveni mai „verzi”. CO2 oricum vom emite. Poate chiar mai mult, cu deșeuri.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pare a nu fi chiar atât de rău cum s-a spus, pentru că nu elimină efectiv încălzirea cu lemne, peste un an. Există și o linie specială de finanțare și pentru biomasă – adică pentru încălzirea cu lemne, dar nu orice fel de lemne -, în acest fond. Dar guvernul se declară „împotriva tăierii pădurilor”, nu a încălzirii pe bază de biomasă. Soluția ar fi ca cele 3,5 milioane de gospodării care acum se încălzesc pe bază de lemne, în România, să caute deșeuri lemnoase pe care să le folosească la sobe, pentru a nu mai tăia lemne de foc. Pentru cineva care nu știe cam ce cantitate de lemn se folosește pentru a-ncălzi o casă cu trei camere, este vorba despre cel puțin 5-6 tone. E foarte greu de crezut că românii se vor apuca să caute prin gunoaie 5-6 de tone de lemne reciclabile pentru fiecare dintre cele 3,5 milioane de gospodării. Practic, ar trebui să se găsească în fiecare an circa 20 de milioane de tone de lemn uzat, pentru încălzirea populației. Sau, de ce nu, firmele care deja importă deșeuri din „țările civilizate”, pentru a le incinera ilegal în România, s-ar putea reprofila și nu doar și-ar salva, ci chiar și-ar crește afacerile, importând deșeuri lemnoase, după ce românii nu vor mai putea tăia copaci. Activiștii de mediu și reprezentanții Executivului ar trebui să mai știe că acest lemn este cel care se taie oricum în fiecare an, pentru îngrijirea pădurilor, neavând legătură cu defrișările ilegale ale mafiei lemnului – care nu taie pentru foc, ci pentru export, esențe bune care se folosesc mai ales pentru mobilier.

Calcule „pe hârtie” incompatibile cu realitatea

Legislația românească ar trebui să fie modificată, astfel încât cele peste 3,5 milioane de gospodării din România care se încălzesc acum cu lemne să treacă la încălzirea pe gaz, până în 2023. Practic, este vorba despre jumătate din totalul gospodăriilor, la nivel național. Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, este cel care a negociat Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a adus clarificări în privința renunțării la încălzirea cu lemne, spunând că de fapt România și-a asumat să folosească banii din Fondul de Modernizare pentru investiții în proiecte de utilizare a biomasei pentru producerea de energie. Acest Fond de Modernizare este un instrument lansat de Uniunea Europeană pentru finanțarea investițiilor în modernizarea sectorului energetic din zece state europene, printre care și România. Prin aceste investiții, ar trebui ca aproximativ 30% din energia consumată în 2030 să fie din surse regenerabile. Aici mai apar câteva probleme: pe de o parte, activiștii de mediu consideră că obiectivul este prea puțin ambițios, deși, pe de altă parte, nu explică nimeni cum vor fi determinați românii din cele 3,5 milioane de gospodării să moară de frig în case, pentru a nu mai produce CO2. Sau de unde ar putea face rost de bani pentru a se încălzi „verde”, mai ales în zonele unde temperaturile ajung și la minus 35 de grade Celsius, în timpul iernii.

Gazul e prea scump și deja considerat poluant

Adevărata problemă a României este că jumătate dintre gospodăriile din țara noastră se încălzesc acum cu lemne, iar înlocuirea sobelor cu centrale pe gaz presupune costuri nu doar pentru stat, ci și pentru cei mai săraci români, care n-ar putea să-și permită nici măcar un credit bancar pentru branșare. În plus, Europa deja renunță la încălzirea pe gaze, după ultima întrunire de la Davos, iar noi încă mai promovăm gazul ca fiind „verde”. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat pentru un publicația online Euractiv.ro, că nu crede „că se pune problema interzicerii încălzirii cu lemne în România”. Acesta a explicat că România și-a propus, prin PNRR, să-i determine pe români să treacă la încălzirea pe gaze, după ce vor vedea „că este mai simplu, mai comod să folosească pentru încălzire gazul decât lemnul de foc”. Ministrul nu știe, probabil, cât costă branșamentele pentru familiile care abia reușesc să nu moară de foame, cu salariul mediu pe economie sau cu ajutor social. Chiar dacă statul ar putea investi în timp record pentru a aduce gaze în toate localitățile, branșarea gospodăriilor și montarea instalațiilor de încălzire costă în jur de 40.000 de lei. Cu un venit de 1.200 de lei pe lună, dacă nu ar mai mânca deloc, o familie săracă din România ar putea strânge acești bani în aproape trei ani. Băncile nu acordă nici măcar credite pentru cei care nu au venituri suficiente pentru a putea achita ratele. Statul ar putea acorda o garanție pentru asta, dar nu a calculat nimeni încă bugetul necesar. Bineînțeles că nimeni nu a calculat posibilitățile reale ale populației sărace de a achita aceste rate în plus față de cheltuielile lunare pe care deja nu li le pot achita.

Optimismul care ar trebui să țină și de foame

Aceste modificări „verzi” vin și pe fondul scumpirilor tuturor produselor și serviciilor, ceea ce va spori pauperitatea populației deja sărace. Analiștii economici anunță scumpiri cu 50-70% la energie – adică la curentul electric și la gaze, iar Executivul nici măcar nu s-a gândit la măsuri pentru ceea ce urmează să se întâmple chiar anul viitor. Dar Executivul are Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) adoptat recent, prin care România își propune o țintă de 30,7% din consumul final de energie care să provină din surse regenerabile. În legătură cu această situație, ministrul Virgil Popescu este foarte de optimist. Acesta crede că ne va ajuta foarte mult Fondul de Modernizare, din care 70% din se va putea direcționa către energia „verde”. Doar că „verde” nu mai înseamnă și încălzirea pe gaze, ceea ce ministrul pare că nu înțelege, pentru că oferă această alternativă de încălzire pe bază de gaz natural ca soluție „verde” pentru înlocuirea sobelor cu lemne.

Statisticile Eurostat din 2021 arată că România are cei mai mulți copii din UE expuși la sărăcie și excluziune socială, iar prețurile au explodat deja, urmând să crească și mai mult, anul viitor. Deși populația va fi mult mai săracă, din 2023 ar trebui să renunțe și la încălzirea cu lemne, pentru a se branșa la gaze. Nimeni nu a spus de unde vor avea bani pentru această schimbare cei mai săraci români.