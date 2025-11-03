Ecosistemul Codata Software Solutions și ComputerLand România trece pragul de 200 de milioane de euro venituri din proiecte AI

Această viziune începe să prindă contur prin ecosistemul format din Codata Software Solutions și ComputerLand România, două companii care, împreună, se pregătesc să atingă în 2025 o cifră de afaceri de 200 de milioane de euro, impulsionate de investițiile în soluții de inteligență artificială, IoT și infrastructuri digitale integrate.

Pentru Horia Sabo, succesul nu se măsoară doar în cifre, ci în capacitatea unei companii de a crea sens în jurul tehnologiei. „Digitalizarea nu este un scop în sine, ci infrastructura unei societăți moderne. Ea trebuie gândită ca o arhitectură civică - puntea prin care datele, oamenii și instituțiile se unesc pentru a construi o Românie dreaptă, încrezătoare și pregătită pentru viitor. Noi suntem arhitecții viitorului, iar misiunea mea este să dau tehnologiei sens și direcție, transformând-o dintr-un simplu instrument într-un motor de progres pentru România”, explică el.

În ultimii ani, Codata și ComputerLand au trecut printr-un proces de transformare profundă. Dacă în trecut furnizau preponderent servicii de infrastructură IT, astăzi cele două companii livrează platforme complexe bazate pe AI, soluții de automatizare și rețele IoT scalabile, devenind parteneri strategici în proiecte majore de digitalizare publică și privată.

„România a făcut pasul de la a fi un simplu utilizator de tehnologie la a deveni un creator. Iar noi am crescut în același ritm - de la integrarea hardware la construcția de soluții software care dau viață inteligenței artificiale în procese reale: de la energie și mobilitate, până la administrație și educație. Dar acesta este doar începutul. Cred într-o Românie care nu doar adoptă viitorul, ci îl proiectează. Într-o lume unde tehnologia modelează destine, noi alegem să fim cei care o transformă în progres și sens. Suntem aici nu doar să inovăm, ci să redesenăm felul în care trăim, lucrăm și învățăm”, spune Horia Sabo.

Această evoluție reflectă maturizarea unei generații de antreprenori și specialiști care văd tehnologia nu ca pe un produs, ci ca pe un instrument de dezvoltare strategică și de modernizare socială.

Creșterea spectaculoasă a Codata și ComputerLand este alimentată de o strategie clară: combinarea expertizei tehnice cu o viziune pe termen lung asupra modului în care datele pot deveni infrastructură națională.

În ultimii ani, companiile au investit masiv în platforme de inteligență artificială aplicată și în soluții IoT pentru infrastructuri publice, energie, transport și agricultură, contribuind la digitalizarea unor domenii critice.

„Ceea ce ne diferențiază este capacitatea de a pune sens în tehnologie. Nu creăm doar sisteme inteligente, ci mecanisme care devin naturale pentru oameni, care îi ajută să trăiască și să lucreze mai bine. De aici și conceptul de civic architecture - o arhitectură digitală gândită pentru comunitate, pentru încredere și pentru viitor”, explică Horia Sabo.

Pentru el, viitorul digital al României nu depinde doar de inovație tehnică, ci de capacitatea de a gândi conectat și responsabil. „Trebuie să trecem de la entuziasmul pentru digitalizare la o etapă de reflecție și consistență. Să ne asigurăm că ceea ce construim astăzi este sustenabil și util pe termen lung”.

Performanțele financiare ale grupului vin în paralel cu o filozofie managerială centrată pe echipă, învățare continuă și etică decizională. „O companie nu crește doar prin investiții, ci prin oameni care înțeleg direcția. În Codata și ComputerLand există o cultură comună bazată pe colaborare, transparență și încrederea că putem construi valoare în România, pentru România”.

Cu această mentalitate, Horia Sabo privește spre viitor cu luciditate și încredere: „România are tot ce îi trebuie pentru a deveni un hub tehnologic regional. Dacă vom continua să gândim conectat - între public și privat, între educație și industrie, între oameni și tehnologie - atunci nu vom fi doar spectatori ai revoluției digitale. Vom fi arhitecții viitorului, construind aici, în România, un model de progres care creează sens, comunitate și identitate”.

Horia Sabo, prin Codata și ComputerLand România, demonstrează că digitalizarea poate fi mai mult decât o politică de modernizare: poate fi o formă de cultură economică. Una care construiește infrastructura unei Românii inteligente, sustenabile și competitive în Europa.