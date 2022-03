''Familia Rogers anunţă cu tristeţe că Kenny Rogers a murit aseară la 10:25 PM, la vârsta de 81 de ani. Rogers a murit liniştit acasă, din cauze naturale, sub îngrijire medicală şi înconjurat de familia sa'', au transmis membrii familiei pe Twitter.

Cele mai cunoscute melodii ale sale sunt ''Lady'' şi ''The Gambler'', precum și duetul din ''Islands In The Stream'' cu Dolly Parton

Kenny Rogers a fost o legendă în muzica country și o carieră de șase decenii.