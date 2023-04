Eveniment cultural artistic prilejuit de lansarea volumului “Marea Neagra – O istorie geopolitica in imagini”

Autorul, Dan Hazaparu, este licentiat al Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative, doctor in stiinte politice, cadru didactic la Universitatatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti si cercetator stiintific in domeniul tehnologiilor avansate, coordonator al Programului National QUANTUM.RO . Inginer-electronist ca prima formatie universitara si politolog ca a doua, Dan Hazaparu s-a apropiat din ce in ce mai mult in ultimii 25 de ani de domeniul geopoliticii.

A initiat numeroase actiuni in sprijinul politicii externe romanesti, dezvoltarii cooperarii cu alte state sau cu organisme internationale cum ar fi Comisia de la Venetia, ai caror presedinti, de-a lungul timpului, Antonio La Pergola si Gianni Buquichio au vizitat Romania de mai multe ori la invitatia sa. “Marea Neagra – O istorie geopolitica in imagini” este o continuare a unei alte lucrari – “Marea Neagra, milenii, razboaie, imperii”, semnata de Dan Hazaparu si Radu Toma. Acest din urma autor, jurnalist, fost redactor la revista Lumea si doctor in istorie al Universitatii din Bucuresti ne-a parasit in 2022. Desi incheiata in 2019,dar adusa la zi, cartea scruteaza viitorul geopolitic al zonei si preconizeaza in capitolul IV, repet, in 2019, un conflict militar major in zona Marii Negre, in editia a doua, revazuta si cu un index foarte generos, Romania ca stat semnatar al Conventiei de la Montreux doreste insa ca spatiul Marii Negre sa fie unul al cooperarii economice si politice, al cercetarii si dezvoltarii.

La acest eveniment au fost invitati sa participe membrii corpului diplomatic acreditati la Bucuresti, din tarile riverane bazinului Marii Negre si semnatarilor Conventiei de la Montreux din 1936, in vigoare si astazi. Lucrarea este prezentata de prof. univ. dr. Th. Melescanu, ex ministru de externe, ex ministru al apararii, ex director SIE, una din personalitatile cele mai avizate si respectate in domeniul relatiilor externe. Col (r) Mircea Dogaru, doctor in istorie militara, infatiseaza complexitatea spatiului maritim cu care se invecineaza Romania. Prof. univ. dr. Constantin Sima, specialist in drept si prof. univ. Constantin Stoenescu, doctor in filosofie, completeaza dimensiunea universala a acestui subiect cu elemente specifice acestor domenii. Autorul prefetei, jurnalistul Corneliu Vlad, expert incontestabil in politica externa, trage concluziile acestor expuneri.