De ce ești încă singur? Ce spune luna nașterii despre felul în care iubești

Luna de naștere poate fi o modalitate jucăușă de a reflecta asupra tiparelor care ar putea influența călătoria ta în relații amoroase.

Ianuarie

Când ești într-o relație, ești un partener foarte romantic și iubitor - partea îndrăgostirii este cea cu care te lupți. Nu știi cum să găsești un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală. Și, pe lângă asta, îți este greu și să te deschizi emoțional. Așadar, problemele tale de a face loc în viața ta pentru întâlniri și iubire, combinate cu ezitarea ta de a te deschide emoțional, fac destul de ușor de înțeles de ce ești singur.

Februarie

Nu ai nicio problemă în a-ți face prieteni, dar întâmpini provocări când vine vorba de a te calma, a te concentra și a sta nemișcat suficient de mult timp pentru a te concentra asupra unei singure persoane. Ești mereu în mișcare, sărind de la un lucru la altul în viața ta. În multe privințe, acest lucru este minunat pentru viața ta - este minunat pentru cariera ta, pentru visele tale, pentru pasiunile și hobby-urile tale. Dar nu știi cum să controlezi acel aspect al personalității tale când vine vorba de întâlniri – așa că, în loc să te lași să încetinești ritmul și să te îndrăgostești de cineva care îți place cu adevărat, continui să treci de la o persoană la alta, temându-te în mod inconștient că vei lăsa pe cineva să se apropie vreodată de tine.

Martie

Ești atât de ocupat să ai grijă de toți ceilalți și să încerci să-i faci fericiți, încât uiți să te concentrezi și asupra propriei tale fericiri. Ești prietenul empatic, de încredere, cel care are o fântână nesfârșită de compasiune pentru toți cei pe care îi întâlnești. Dar când vine vorba de a urmări ceea ce îți dorești (în dragoste, dar și în alte domenii ale vieții tale), taci, îți ascunzi sentimentele și nu te lași să fii vulnerabil.

Aprilie

Unii oameni se luptă cu teama de a se îndrăgosti deloc, dar tu cazi prea repede. Ai atât de mult din tine de oferit – atât de multă iubire, energie, bucurie și ușurință – și asta este fantastic. Dar uneori, le oferi oamenilor greșiți, celor care nu le merită și celor care le iau de bună. Devii dependent de euforia căderii și nu ești atent să-ți păstrezi inima doar pentru cei care le merită cu adevărat, așa că trebuie să renunți în continuare la relațiile destrămate cu oameni care nu te merită.

Mai

Motivația, inteligența și determinarea ta sunt cu siguranță motivele pentru care ai ajuns atât de departe în viață. Dar când vine vorba de iubire, aceste caracteristici te pot face să privești uneori iubirea ca pe un joc, ca pe ceva ce poți controla și ca pe ceva ce trebuie să respecte un set specific de reguli. Și atunci intri în necazuri. Ești singur pentru că vrei în continuare să planifici fiecare aspect al poveștii tale de dragoste și să ai un cuvânt de spus în fiecare calitate și caracteristică pe care vrei să o aibă partenerul tău, în loc să te lași să te bucuri de experiența de a te îndrăgosti de cineva la care ții cu adevărat și să înveți cât de mult vei trece cu vederea anumite „defecte” sau trăsături de personalitate atunci când ai găsit pe cineva care te iubește cu adevărat și îi pasă de tine.

Iunie

Ești singur pentru că permiți ca durerea și suferința din experiențele și relațiile anterioare să te facă să trăiești în trecut - în loc să trăiești în prezent și să privești spre viitor. Ești o persoană foarte sensibilă și, în majoritatea privințelor, aceasta este o calitate minunată și rară. Dar devine o problemă atunci când lași să afecteze negativ alegerile pe care le faci - când permiți ca durerea și sensibilitatea ta să te facă să te complaci și să te obsedezi de durerea trecutului în loc să te încurajezi să treci la cineva care merită cu adevărat ceea ce ai de oferit.

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Iulie

Oricât de prietenos, plăcut și abordabil ești, te chinui absolut să fii pasiv în viața ta amoroasă. În loc să fii extrovertit și cald, așa cum ești de obicei, când vine vorba de viața ta amoroasă, continui să stai pe spate, să stai liniștit și să speri că ceva îți va cădea în brațe. Eziți să te expui și nu faci niciodată nimic în privința asta atunci când ai sentimente pentru cineva, motiv pentru care ești în continuare singur, indiferent de cât de mult te atrag oamenii.

August

Înclinația ta naturală spre leadership este una dintre cele mai bune trăsături ale tale, cu excepția cazurilor în care te face să încerci să-ți controlezi viața amoroasă și relațiile. Ai tendința să acționezi pripit atunci când ceva nu merge bine în relațiile tale, pentru că ți-e frică de faptul că poți controla doar propriile acțiuni, în loc să poți controla întreaga situație. Până când nu înveți să-ți gestionezi mândria agitată și dorința încăpățânată de control, vei continua să fii singur.

Septembrie

Nu ai probleme cu a fi încrezător și stăpân pe sine - știi cine ești și ce vrei în viața ta în ansamblu, inclusiv în viața amoroasă. Problema vine din faptul că, deși ești blând și încurajator cu tine însuți, poți fi foarte critic și critic față de ceilalți. Este important să ai standarde și să crezi că meriți pe cineva grozav, amabil și loial, dar asta nu înseamnă că îți poți petrece zilele încercând să-ți transformi partenerul în ideea ta de partener perfect.

Octombrie

Ești cu adevărat o specie rară - genul de persoană care este amabilă și autentică, fără a pierde prea mult timp îngrijorându-se de ceea ce cred alții despre tine. Dar motivul pentru care ești singur este pentru că lași opiniile altor oameni să aibă prea multă putere asupra vieții tale amoroase și a alegerilor tale în relații. Oamenii te pot judeca sau te pot batjocori cât vor - vei continua să treci peste înjunghierile lor și să continui să fii tu însuți. Dar când vine vorba de partenerul tău, te bazezi prea mult pe gândurile și aprobarea tuturor celorlalți, în loc să decizi singur ce este mai bine pentru tine.

Noiembrie

Când lași pe cineva să intre în tine, ești un partener incredibil de profund, loial și iubitor. Așadar, problema ta vine din partea experienței de întâlnire în care lași pe cineva să intre. Ai o minte ascuțită și o energie foarte plină de viață, dar ai tendința să te retragi și să-ți împietrești inima atunci când cineva încearcă cu adevărat să te cunoască la un nivel mai profund. Până când nu realizezi că fericirea și bucuria în dragoste nu vin din protejarea inimii tale și menținerea ei la o distanță sigură, vei continua să fii singur.

Decembrie

Ești considerat un prieten grozav, un coleg de muncă și o persoană minunată. Ești ușor și jucăuș, cu un simț al umorului deosebit. Problema ta cu dragostea, însă, este că o privești prea logic și prea practic. E bine să fii conștient de deciziile pe care le iei și să te gândești la ceea ce vrei, dar dacă tot ce faci vreodată este să refuzi să-ți asumi riscuri și să eziți asupra deciziilor până când cunoști fiecare fapt, nu îți vei găsi persoana potrivită, notează collective.world.