Elon Musk a trimis astronauți la Stația Spațială Internațională

Capsula Crew Dragon a companiei SpaceX, care aparține celebrului om de afaceri Elon Musk, a andocat la Staţia Spaţială Internaţională (ISS). A fost lansată duminică și are patru astronauți la bord,...

Nivelul de trai de care ne bucuram in momentul de fata se datoreaza intr-o mare masura si dezvoltarii tehnologiei. In ultimi ani tehnologia s-a dezvoltat foarte mult, aceasta dezvoltare realizandu-se si in momentul de fa...