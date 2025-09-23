Conferința Națională România Inteligentă „ Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”

Accesul la apă potabilă sigură și de calitate reprezintă o prioritate națională, însă România se confruntă cu provocări majore în gestionarea resurselor de apă și a infrastructurii de apă și canalizare. Probleme precum neconformitățile de calitate, întreruperile în alimentarea cu apă, infrastructura învechită și disparitățile regionale între zonele urbane și rurale sunt frecvente în multe județe.

Companiile care operează în acest domeniu joacă un rol esențial în asigurarea serviciilor de apă. Deși se confruntă cu dificultăți tehnice, financiare și administrative, unele dintre ele sunt exemple de reușită și de performanță în creșterea calității serviciilor pentru populație.

În fiecare an, pe 18 septembrie, Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei promovează conștientizarea globală asupra poluării apei și urgența combaterii acesteia. Antena 3 CNN evidențiază importanța monitorizării calității apei prin organizarea, pe 25 septembrie, a acestei conferințe care va oferi publicului informații esențiale despre acest subiect vital.

Temele conferinței includ:

Calitatea apei potabile în România: Analiza vulnerabilităților, cum ar fi depășirea parametrilor fizico-chimici sau bacteriologici și întreruperile în aprovizionare.

Analiza vulnerabilităților, cum ar fi depășirea parametrilor fizico-chimici sau bacteriologici și întreruperile în aprovizionare. Investiții în infrastructura de apă și canalizare: Prezentarea surselor de finanțare, inclusiv Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 și Programul Național Anghel Saligny.

Prezentarea surselor de finanțare, inclusiv Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027 și Programul Național Anghel Saligny. Inovații și tehnologie: Adoptarea soluțiilor digitale pentru monitorizarea și optimizarea calității și distribuției apei potabile.

Adoptarea soluțiilor digitale pentru monitorizarea și optimizarea calității și distribuției apei potabile. Eficiență și sustenabilitate: Strategii pentru reducerea pierderilor și combaterea risipei de apă.

Strategii pentru reducerea pierderilor și combaterea risipei de apă. Implicarea comunităților locale: Educarea cetățenilor și raportarea neconformităților pentru o utilizare responsabilă a resurselor.

Educarea cetățenilor și raportarea neconformităților pentru o utilizare responsabilă a resurselor. Apele reziduale – resursă, nu deșeu: Promovarea reutilizării apelor din gospodăriile comunale.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

• Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

• Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazin

• Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.