Dragoș Tohărean, vicepreședinte ADR: Trebuie crescut nivelul de educație digitală al funcționarilor publici. Pregătim cursuri de nișă

"Digitalizarea nu înseamnă doar dezvoltarea de soluții smart sau de platforme prin care cetățenii își pot deservi mult mai ușor interesul sau activitățile pe care le au în colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale publice și centrale. Am înțeles că nivelul de educație trebuie crescut, și atunci am început inițiative. Am început demersuri pentru semnarea unui acord cu Institutul Național de Administrație (INA). Am stabilit niște puncte prin care am observat că nivelul de competențe digitale al funcționarilor publici sau al oamenilor angajați în unitățile administrative centrale și locale este destul de scăzut. INA împreună cu ADR vor pregăti cursuri de nișă, astfel încât, prin INA, să putem ajunge către toți oamenii din unitățile administrative. ADR ajută cu pregătirea acestor cursuri și cu formatori, astfel încât să creștem nivelul competențelor digitale în administrația publică.

Dar ADR a semnat un acord cu Asociația Suport-Centru, care are ca obiectiv pregătirea competențelor digitale pentru tinerii din mediul gimnazial și liceal, și universitar- academic. Lansăm în acest an proiectul național și internațional digital challenge, care are ca obiectiv pregătirea categoriilor de vârstă de la 14-26 de ani, astfel încât să creștem competențele digitale pe zona de robotică, aerospațial, digital în rândul tinerilor.

Vrem să creștem locul pe care îl ocupăm în momentul de față, ultimul loc în indicele DESI, plecând de la noi. Noi trebuie să fim schimbarea și o facem doar prin educație și prin exemplele pe care le oferim. Vorbim de soluții digitale, de soluții smart, de conceptul de smart city", explică vicepreședintele ADR.