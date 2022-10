 7 mituri despre hipnoză 

Mit: Unii oameni nu pot fi hipnotizați.

Realitate: Deși unii cercetători și clinicieni susțin că unii oameni nu pot fi hipnotizați, toată lumea are capacitatea de a fi hipnotizat, deoarece este o stare naturală, normală, în care fiecare dintre noi intră de cel puțin două ori în fiecare zi - la trezire și adormire. De asemenea, intrăm într-o stare hipnotică ori de câte ori suntem total absorbiți de un film sau o emisiune TV. Când actorii devin personajele pe care le portretizează în mintea noastră, suntem hipnotizați. De asemenea, ori de câte ori conducem și visăm suficient de mult încât să ratăm un viraj sau o ieșire de pe autostradă pe care știm că o luăm, probabil că am experimentat o stare ușoară de hipnoză. Oamenii pot avea această concepție greșită din cauza unei experiențe nereușite pe care au avut-o cu un hipnotizator, pentru că suntem receptivi la abordări diferite. Dacă una nu a avut succes, e foarte posibil să ne potrivim cu o altă metodă.

Mit: Poți fi hipnotizat să faci lucruri împotriva voinței tale

Realitate: Practicianul în hipnoză este doar un ghid sau un facilitator. El/ea nu te poate „face” să faci nimic împotriva voinței tale. De fapt, în timpul unei ședințe hipnotice, ești complet conștient de tot ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, dacă nu vă place unde vă ghidează hipnotizatorul, aveți puterea de a respinge sugestiile. Aceasta este o idee comună care își are sursa în spectacolele de scenă și în alte locuri care valorifică „puterea” hipnotizatorului. Este de remarcat faptul că ocazional se ridică o problemă similară - „Poate cineva să fie hipnotizat să facă lucruri pe care nu le-ar face în mod normal?” Bineînțeles, răspunsul la acea întrebare este „Da” atunci când considerați că scopul hipnozei este adesea de a face lucrurile altfel decât am făcut noi în trecut. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că aceste modificări nu sunt împotriva voinței clientului. Există şi un studiu realizat la Universitatea Stanford, care a demonstrat un principiu cunoscut sub numele de „Observatorul ascuns” care indică faptul că există o parte a clientului care monitorizează procesul hipnotic și care îl va proteja de a răspunde într-o manieră care încalcă standardele lor etice și morale.

Mit: Sub hipnoză vei spune întotdeauna adevărul și chiar poți dezvălui secrete personale

Realitate: Deoarece hipnoza vă oferă un acces mai mare la resursele inconștiente, ați putea chiar să spuneți minciuni mai creative atunci când vă aflați în transă. În plus, aveți control complet asupra a ceea ce ați ales să dezvăluiți sau să ascundeți.

Mit: Nu îmi voi aminti nimic de ce spune hipnotizatorul.

Realitate: Fiecare trăiește hipnoza diferit... pentru unii este o stare în care ești concentrat pe cuvintele hipnotizatorilor și asculți cu mai multă atenție, pentru alții este un pic mai mult ca un vis cu ziua și atenția îți poate rătăci de la un gând la altul. .. uneori neacordând nicio atenție conștientă la ceea ce spune hipnotizatorul. Oricare dintre moduri este în regulă și niciunul nu va fi mai mult sau mai puțin eficient decât celălalt. Este pur și simplu o chestiune de stilul tău personal.

Mit: O persoană poate rămâne blocată într-o transă pentru totdeauna.

Fapt: Nimeni nu a fost vreodată blocat într-o transă hipnotică. Hipnoza este o stare naturală din care intrăm și ieșim în cursul normal al unei zile. Nu există pericole cunoscute sau raportate legate de hipnoză atunci când lucrezi cu un medic instruit. Dacă hipnotizatorul nu reușește să iasă pe cineva din hipnoză, el/ea va reveni la o stare completă de alertă pe cont propriu. În funcție de nevoia acelei persoane de somn, el/ea fie va merge într-un somn natural, fie pur și simplu va ajunge la conștiința deplină spontan în câteva minute.





Mit: Oamenii inteligenți nu pot fi hipnotizați

Adevăr: Dimpotrivă, studiile sugerează că oamenii cu inteligență peste medie, care sunt capabili de concentrare și care au o capacitate de creativitate și imaginație vie, de obicei fac cele mai bune subiecte.

Mit: O persoană sub hipnoză este adormită sau inconștientă.

Realitate: Experiența unei stări hipnotice poate să semene cu somnul din punct de vedere fizic: respirație încetinită, ochii închiși, mușchii relaxați, activitatea scăzută. Din punct de vedere mental, clientul este în general relaxat și poate fi foarte alert, într-o stare confortabilă în care persoana poate gândi, vorbi și chiar se poate mișca dacă este necesar. Dar toți clienții sunt unici și pot experimenta hipnoza în felul lor unic. Unii sunt suficient de confortabili cu procesul încât se trezesc în derivă într-o stare de vis. În unele cazuri, aceștia pot răspunde inconștient, prin semnale ideomotorii sau prin alte metode.