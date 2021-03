Al doilea paznic, fost viceprimar PDL. Firma acestuia a asigurat transportul măștilor din dosarul Unifarm

Revenind la contractul încheiat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2, pentru achiziția serviciilor de pază pentru unitățile de învățământ, aflăm că a treia companie contractată, Akyle Security SRL, este deținută de fostul viceprimar general al Capitalei, de pe vremea PDL, Robert Constantin Ionescu. Acesta lucrează îndeaproape cu tatăl unui fost ofițer DGA, Petru Pitcovici, și este asociat într-o altă firmă cu femeia de afaceri implicată în dosarul mitei de la Unifarm, din primăvara anului trecut.

Este vorba despre celebra achiziție de măști, făcută de Unifarm, la începutul stării de urgență, care i-a adus fostului director Adrian Ionel un dosar penal pentru luare de mită, trafic de influență și conflict de interese. Compania căruia Adrian Ionel i-ar fi cerut mită 760.000 de euro, pentru parafarea acestui contract, se numește SC B.S.G. Business Select SRL și a fost înființată, în anul 2005, sub denumirea de SC Medical Saint SRL, care se ocupa cu medicina naturistă, și care avea drept asociați un cetățean iordanian pe nume Alizera Yousefi Jouybari și o româncă pe nume Mihaela Crișan. La data de 1 noiembrie 2019, iordanianul devine unic asociat, pentru ca, în ajunul declarării de către președintele Klaus Iohannis a stării de urgență, pe 9 martie 2020, acesta să aprobe modificarea domeniului de activitate al companiei, prin includerea comerțului cu produse medicale și ortopedice.

Consiliera lui Orban



În 11 martie 2020, în cadrul companiei este cooptat un nou asociat, care preia 60 la sută din capitalul social, în persoana Simonei Ciulavu. Cu aceasta din urmă patron, compania a intrat în afacerea măștilor achiziționate de Unifarm, anchetată de Direcția Națională Anticorupție. Simona Ciulavu a fost arestată, în anul 2006, într-un dosar al Clanului Sportivilor și condamnată, ulterior, la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru aderare la un grup infracțional organizat. Cu toate acestea, în CV-ul ei apare că, între anii 2000 și 2009, a ocupat funcții de “public procurement” în administrația locală și guvernamentală. Respectiv, a fost economist în cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, din Ministerul Administrației Publice. După un arest preventiv de șase luni, s-a angajat direct la Primăria Capitalei, pe un post de consilier, lucrând îndeaproape cu fostul viceprimar Ludovic Orban. Mai departe, în iunie 2008, după ce Ludovic Orban a fost numit în funcția de ministru al Transporturilor, și Simona Ciulavu s-a mutat la Ministerul Transporturilor, unde a lucrat ca și consilier principal în cadrul Direcției de Monitorizare a Achizițiilor Publice. A rămas aici până în 2009, când, în urma informațiilor despre dosarul penal care o privea, a fost dată afară de noul ministru, Radu Berceanu.

Legăturile cu Robert Ionescu, atât profesionale, cât și private



De la Registrul Comerțului, mai aflăm că patroana companiei contractate de Unifarm în stare de urgență este asociată în alte trei societăți. Este vorba despre Alure Com SRL, Central Board of Smart Consultants SRL și SC Global Eurobusiness Solutions SRL. În această din urmă companie, Simona Ciulavu îl are coasociat pe avocatul Robert Constantin Ionescu, fost viceprimar la Primăria Capitalei și ex-oficial în aparatul guvernamental, pe timpul lui Emil Boc. La rândul lui, Robert Ionescu este asociat în firma de pază Akyle Security SRL, alături de alte trei persoane. Una dintre acestea este Constantin Pitcovici, tatăl fostului ofițer DGA, Petru Pitcovici, care, conform unor surse judiciare, ar fi chiar actualul partener de viață al Simonei Ciuvacu. Akyle Security a participat, de asemenea, la asigurarea pazei transportului primului lot de măști din Turcia pentru Unifarm.

Petru Pitcovici a fost arestat în 2012 și condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare în dosarul lui Puiu Popoviciu. El a fost implicat și în megaoperațiunea “Cocaină din Venezuela”, alături de ex-procurorul Flavius Crâznic. “Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu doi ani, faptul că părinții lui Pitcovici derulează afaceri interesante, în stil mare. Mama fostului ofițer de poliție deține o firmă de activități recreative, denumită Snagov Grand Building, în timp ce tatăl lui Pitcovici, un domn în vârstă de 80 de ani, este asociat alături de fostul viceprimar PDL al Capitalei, Robert Constantin Ionescu, într-o firmă de pază care derulează contracte cu instituţiile statului.

Constantin Pitcovici, seniorul familiei cu același nume, mai este partener de afaceri cu Robert Ionescu și în cadrul unei firme de construcții, din acționariatul căreia a mai făcut parte și colegul lui Petru Pitcovici, fostul poliţist antidrog Marius Sorin Bozgan, zis “Vali”, implicat, și el, în urmă cu mai bine de un deceniu, în dubioasa operațiune “Cocaină din Venezuela”. În 2018, Bozgan lucra la Guvernul României, ca și consilier al președintelui Agenției Naționale pentru Arii Protejate din România. Nu în ultimul rând, fostul polițist Petru Pitcovici a fost surprins de către paparazzii unui site central jucând șah cu Nelu Iordache în timpul petrecerii Revelionului 2017-2018, la care a participat și ambasadoarea Olandei în România, Stella Ronner Grubacic.