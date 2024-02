„Me Too”, varianta de la Universitatea București. Profesor acuzat de hărțuirea unor studente

Profesorul este titularul unui post pe care l-a obținut prin concurs la Facultatea de Jurnalism a Universității din București, dar de trei ani e plecat în Franța, unde a obținut, tot prin concurs, un post de conferențiar universitar, la o universitate. Scandalul de hărțuire a studentelor a pornit, de fapt, în anul 2004, când fostul lui student, celebrul blogger Zoso, a scris primele articole despre profesorul care „vâna” fetele frumoase de la cursuri. Însă Horea Bădău nu e un profesor obișnuit, ci un „pionier” al comunicării online în România care s-a ocupat inclusiv de campaniile electorale pentru PSD și Victor Ponta. În scandalul actual, profesorul a încercat să se apere, dar nu i-a dat această șansă nici măcar comisia de etică a universității. Acum se pregătește să dea pe toată lumea în judecată, cu probele pe care le are în apărarea lui, dar până la instanță e posibil să piardă ambele posturi din universități, atât din România, cât și din Franța.

Fenomenul „Me Too” (Și Eu) este o mișcare internațională împotriva hărțuirii și violenței sexuale care a-nceput în octombrie 2017. Au fost vizați de acuzații din partea femeilor actori, regizori sau politicieni celebri, doar pe baza declarațiilor celor care susțin că le-au fost victime, acestea fiind luate în considerare chiar și fără existența probelor.

În România, fenomenul a ajuns abia acum, la mai mult de 7 ani de la declanșarea lui în țările civilizate, iar punctul de pornire este mediul universitar, primul caz fiind profesorul Horea Mihai Bădău, de la Facultatea de Jurnalism și Comunicare a Universității din București. La o săptămână de la declanșarea scandalului de hărțuire sexuală în mass-media, surse din universitate au declarat, pentru Jurnalul, că deja se pune problema acuzării altor cadre didactice de hărțuire, în mai multe facultăți și universități. Se vorbește deja despre o epurare în mediul universitar, pe baza unor astfel de acuzații, ceea ce aduce în actualitate fenomenul „Me Too” și în țara noastră.

Primul influencer al țării, „terorist” în pandemie

Horea Bădău este atât lector și conferențiar universitar, cât și fost comunicator pentru PSD și pentru fostul premier Victor Ponta, dar și influencer și un fel de „părinte al blogosferei” din România. În pandemie a fost numit „terorist”, după ce a scris câteva observații personale pe blogul lui, atrăgând atenția asupra unor decizii anormale pe care le-au luat autoritățile - luându-și în serios dreptul la libera exprimare prevăzut de Constituție și de Carta Drepturilor Omului.

Apoi a șters acele articole, când a plecat în Franța, cu 3 ani în urmă, pentru a susține examenul de ocupare a postului de conferențiar la o universitate unde predă și astăzi. A avut un contract pe un an, ca profesor asociat, însă i-a fost prelungit, datorită performanțelor.

Chiar acum se pregătea să susțină un examen pentru un post permanent la respectiva universitate, pe perioadă nedeterminată, însă deja riscă să piardă șansa de a mai ocupa acel post, din cauza scandalului „Me Too” din România, despre care s-a discutat deja în universitate.

Nu are voie să vorbească în apărarea lui

Profesorul riscă să piardă și postul pe care e titular la Universitatea din București, dacă asta va decide comisia de etică a instituției. Deși s-a dezbătut această problemă în comisia respectivă, la finalul săptămânii trecute, și se așteaptă rezultatele, cel acuzat nici măcar nu a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere. Universitatea din București a transmis un comunicat de presă în care anunță că niște ONG-uri vor susține cursuri de identitate de gen pentru studenți, dar nu a specificat ceva clar în legătură cu probele pe care le-ar analiza comisia de etică, pentru a stabili vinovăția sau nevinovăția profesorului acuzat de hărțuire.

Nici la solicitarea Jurnalul de a clarifica anumite aspecte legate de probele care există în susținerea acuzațiilor la adresa profesorului, reprezentanții instituției nu ne-au oferit un răspuns, motivând prin faptul că nu se pot da detalii din cadrul unei anchete în desfășurare - principiu de drept folosit de procurori sau de instanțele de judecată, dar care nu are nicio legătură cu funcționarea unei comisii de etică a unei universități, mai ales în plin scandal mediatic în care cineva este doar acuzat, fără a i se da dreptul legal la apărare.

Eliminat pentru delict de opinie

Din ancheta pe care am început-o în acest caz cu ramificații în sfera politicii românești - și care ar putea avea legătură cu anul electoral 2024 -, reiese că Horea Bădău a ajuns pe lista neagră a epurărilor din universități pe motive de „conspiraționism”, după avocatul Gheorghe Piperea și medicul Răzvan Constantinescu. Dar Bădău și-a șters articolele de pe blog, pentru care i se pusese eticheta de „terorist” (doar pentru că nu era de acord cu unele decizii ale autorităților), astfel încât nu poate fi acuzat de conspiraționism. În această situație, un scandal „Me Too” îl poate lăsa fără postul din universitate, chiar dacă a fost câștigat prin concurs.

Profesorul are dreptul la concediu fără plată, cât timp predă la universitatea din Franța. În schimb, Universitatea din București nu a menționat acest aspect în comunicatul de presă pe care l-a transmis săptămâna trecută, precizând doar că profesorul și-a luat concediu fără plată pentru probleme personale și pentru a face o cercetare. Informația a fost preluată ca atare de mass-media, fără a se ține cont de declarațiile celui acuzat, deși are dovezi clare și concludente pentru a demonstra că predă de 3 ani în Franța.

„Cum pot să mintă în halul ăsta? Eu am intrat în concediu fără plată la FJSC, pentru că am câștigat prin concurs titlul de conferențiar în Franța și, tot prin concurs, am câștigat post de profesor cercetător la Universite de Bourgogne”, a scris acuzatul pe pagina sa de Facebook - singurul loc unde se mai poate exprima fără a fi cenzurat, după ce nu s-au luat în calcul nici declarațiile pe care le-a trimis mai multor publicații, nici dreptul la replică trimis cu o parte din probele care-l dezincriminează în legătură cu hărțuirea studentelor, dar a fost blocat și pe platforma de discuții internă a universității, unde se vorbește despre el fără a fi lăsat să se apere. Practic, nu interesează pe nimeni ce are de spus acuzatul, la fel ca în perioada Inchiziției.

Va cere despăgubiri de un milion de euro

În plin linșaj mediatic, i s-a transmis să nu dea declarații presei, în apărarea lui, pentru că va fi dat afară din facultate pe acest motiv și i s-a explicat că au existat astfel de cazuri în trecut. Totuși, Horea Bădău a scris pe pagina lui de Facebook tot ce aduce în apărarea lui și a-nceput să posteze și o parte din conversațiile arhivate între el și studentele care-l acuză de hărțuire, acestea urmând să devină și o parte din probele pe care le va duce în instanță.

„O foarte importantă casă de avocatură a acceptat să mă reprezinte în instanță, iar suma pe care o voi cere ca despăgubiri este de un milion de euro. Sunt în faza finală de strângere a materialelor, îi voi da în judecată individual pe toți cei care m-au calomniat în articole de presă, în videouri pe YouTube, în grupuri de Facebook (...)”, a scris acuzatul, pe pagina de Facebook, sâmbătă. În urma investigației jurnalistice pe care am făcut-o în acest caz am primit confirmarea că Horea Bădău a contactat un avocat foarte cunoscut care ar putea să-l reprezinte în instanță.

Are șanse maxime să câștige procesul

Ajuns în instanță, procesul se va baza pe probe din partea ambelor părți, iar înregistrările și mesajele scrise vor fi supuse unor expertize. Dacă va putea dovedi că este nevinovat, va putea cere de la fiecare calomniator 100.000 de euro, așa cum a anunțat pe Facebook -, iar avocații cred că are șanse mari de câștig.

„Prejudiciul de imagine pentru care ar putea obține măcar o parte importantă din suma pe care o cere se va calcula pornind de la reacția comisiei de etică a Universității din București și a celei din Franța, pentru că de acum, indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă el ar fi admis să susțină concursul de la universitatea franceză și va fi depunctat sau va fi dat afară ulterior, va putea demonstra în instanță că pierderea acelui post a fost cauzată de scandalul din România. Pe de altă parte, un asemenea scandal nici nu poate fi oprit, bazându-se pe emoțiile publicului care nu investighează nimic, ci preia ceea ce se spune. E clar că poate pierde atât postul de la Universitatea din București, cât și pe cel din Franța, pe baza acestui scandal de hărțuire, chiar dacă studentele sau mass-media nu au probe și chiar dacă ar folosi probe false”, a explicat, pentru Jurnalul, un avocat.

În instanță este altceva. Acolo se cer expertize și probe concludente, fiind mai greu de obținut o declarație mincinoasă de la un martor, pentru că oricine ar face asta riscă să primească o pedeapsă pentru penală. „El ar putea pierde posturile universitare, în schimb, cu mult înainte ca instanța să pronunțe o hotărâre definitivă. Dacă le pierde acum, iar peste 3 sau 4 ani va fi achitat de instanța de judecată, nu are decât să aștepte să i se facă dreptate, dacă-și poate dovedi nevinovăția, ca apoi să ceară despăgubiri la un prejudiciu calculat”, mai spune avocatul.

Legăturile cu politica și cu sferele de influență

Acuzațiile de hărțuire au pornit, în perioada 2003-2004, de la celebrul blogger Zoso (Vali Petcu). Acesta a făcut, recent, o confesiune filmată și transmisă online, imediat după izbucnirea scandalului, de la articolul inițial, publicat de Rise Project. În podcastul cu sine însuși, Zoso povestește că după ce nu a fost admis la Facultatea de Jurnalism la stat, a intrat la Hyperion, unde l-a avut seminarist pe Horea Bădău, iar acesta ar fi „vânat” studentele frumoase și s-ar fi rugat de studenți să iasă cu el la bere. Zoso povestește că profesorul ar fi avut relații amoroase cu studente.

În replică, Horea Bădău a explicat că bloggerul i-ar fi purtat pică de atunci, pentru că îl dădea afară de la seminarii, apoi a refuzat să-l angajeze.

„Zoso este fostul meu student de la Universitatea Hyperion. L-am dat afară de câteva ori de la seminar pentru că făcea mereu scandal și își deranja colegii. Apoi, a venit să-l angajez la apropo.ro și am refuzat. De atunci a început să mă atace, a scris pe blogul lui inclusiv că am omorat în bătaie cu picioarele un copil în burta unei studente. De pe blogul lui au pornit toate zvonurile. L-am dat în judecată foarte târziu, pentru că nu am crezut că poate să ia cineva în seamă aberațiile pe care le scria și judecătoarea a considerat că faptele s-au prescris. Nu am făcut apel, pentru că nu s-a prezentat niciodată la proces, nu a răspuns la nicio citație, deci mi-am dat seama că îi este foarte teamă de tribunal, deci nu am vrut să-i fac rău. Acum văd că a reînceput, deci nu mai e nimic prescris”, a explicat profesorul, pe pagina de Facebook.

O altă explicație a relației tensionate dintre cei doi este cea profesională: Bădău era un fel de „prim-blogger” al țării, de la începuturile comunicării pe internet, iar Zoso a devenit cel mai cunoscut blogger, după 2004, cei doi făcând parte din tabere diferite - la fel ca acum. Bădău a fost asociat întotdeauna cu PSD și cu Victor Ponta, în timp ce Zoso a colaborat cu adversarii politici ai PSD, deși a avut o campanie de susținere a Vioricăi Dăncilă, în perioada în care aceasta a devenit premier. După această campanie de imagine pe care Zoso a făcut-o pentru Dăncilă, a intrat într-un con de umbră, până la apariția acestui scandal.

Amenințări de la un presupus ofițer de informații

Ca influencer, Bădău a fost destul de vizibil în ultimii ani, deranjând foarte mult în perioada pandemiei, când a făcut inclusiv unele analize și predicții care ulterior s-au adeverit. La începutul anului electoral 2024, Bădău poate fi eliminat și ca potențial adversar politic, fiind specializat în comunicare electorală.

„Acum mai mult de un an, aveam un cont de TikTok de 80.000 de urmăritori și eram influențator, urmăritorii mei aveau multă încredere în mine, în principal pentru că anunțasem din decembrie că pandemia se va termina în martie și s-a dovedit că avusesem dreptate (am spus asta urmărind evoluția variantelor COVID). De câteva luni de zile, în live-urile mele intrase o persoană care s-a recomandat mai întâi ca inginer de IT, iar apoi tot vorbind, am ajuns să ne înțelegem foarte bine și mi-a spus în final că e ofițer la un serviciu secret. Mi-a spus după câteva luni. Mi-a spus să trimit CV la o adresa de la guvern, ca să încep să fac relații publice pentru guvern pe TikTok (atunci era guvern PNL). Am refuzat și i-am spus că eu pe TikTok spun exact ce gândesc. Mi-a zis că ar vrea să ne vedem și că aș fi un foarte bun europarlamentar pentru un partid (care nu e PNL). Mi-a zis că mi-am demonstrat competențele în străinătate și ar trebui să mă întorc în țară”, a povestit Horea Bădău pe Facebook.

Partidul a cărui ofertă a refuzat-o ar fi fost USR, iar acum Bădău are bănuiala că este atacat de membrii acestei formațiuni politice, mai ales după ce în discuția cu presupusul ofițer i s-a atras atenția că ar fi bine să nu mai susțină anumite lucruri, mai ales pentru că deja circulă anumite zvonuri despre el pe internet și ar putea să-i cauzeze.

Horea Bădău mai spune că o parte din materialele care au fost prezentate de echipa Rise Project ca probe în ancheta care a durat 8 luni sunt preluate de pe internet cu mult înainte de a-ncepe această investigație, iar acele materiale au fost șterse cu un an înainte de data la care ar fi început ancheta. Din această situație, cel acuzat a tras concluzia că a existat o monitorizare permanentă a lui și s-a creat o arhivă cu documente care să poată fi folosite ulterior pentru a-i distruge imaginea.

Poezia de amor era despre moarte

Una dintre probele pe care jurnaliștii de investigații din echipa Rise Project le aduc pentru a-l acuza pe Bădău de hărțuire a studentelor lui este o poezie de dragoste. Horea Bădău susține că nu i-a scris niciodată acea poezie unei studente, ci este un fragment dintr-o poezie mai lungă, dar nu de dragoste, ci despre moarte, nu din 2018 - când ar fi avut loc hărțuirea -, ci din 2007, nu pentru că ar fi fost îndrăgostit, ci pentru că era pe un pat de spital și oamenii mureau în jurul lui. Respectiva poezie a fost publicată pe blogul lui, de unde puteau fi preluate versurile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹