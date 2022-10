Frazele lui Jose Mourinho și Sir Alex Ferguson au fost adăugate în Oxford English Dictionary

Acestea fac parte din cei 15 termeni din fotbal adăugați înainte de începerea Cupei Mondiale FIFA, luna viitoare.

Printre cele 15 expresii se numără Întoarcerea Cruyff/ Cruyff turn, Nouă fals, Panenka, Rabona, Tiki-taka, sau Trequartista.

Termenul cu care va intra în dicționare The Special One Mourino este Parchează autobuzul/Parking the bus. Inițial, expresia privine din portughezul „estacionar o autocarro”.

Expresia este destul de sugestivă pentru a da de înțeles că se referă la un mod de a juca foarte defensiv, de obicei având majoritatea jucătorilor de câmp aproape de propria poartă și arătând puține intenții de atac.

Mourinho a afirmat că asta a făcut Tottenham Hotspurs împotriva echipei sale Chelsea, în 2004, jucând într-un mod atât de defensiv încât ar fi putut la fel de bine să-și pună și antrenorul echipei în gura porții.

Formularea inițială a fost „au adus autobuzul și l-au lăsat în fața porții, așa cum spunem în țara mea".

„Squeaky bum time”, o expresie greu traductibilă, dar care sună aproximativ ca „momentul în care le scârțâie fundul”, e cea care îi aparține lui Sir Alex Ferguson și care va intra la rândul ei în dicționar.

Expresia a fost rostită de Sir Alex Ferguson pe când era manager al clubului Manchester United, în 2003, cu referire la echipa sa care lupta pentru titlu în ultimele etape ale sezonului din prima ligă engleză.

El se referă la o perioadă de timp deosebit de tensionată, în special cea din punctul culminant al unei competiții sau al unui eveniment.

(sursa: Mediafax)