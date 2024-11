Începe epurarea! Echipa lui Trump face lista ofițerilor de la Pentagon care vor fi concediați

Planificarea concedierilor se află într-un stadiu incipient după victoria lui Trump în alegerile din 5 noiembrie și s-ar putea schimba pe măsură ce administrația lui Trump prinde contur, au declarat sursele, care sunt familiarizate cu tranziția lui Trump și au solicitat anonimatul pentru a vorbi deschis despre aceste planuri.

Una dintre surse a pus sub semnul întrebării fezabilitatea acestui plan.

De asemenea, nu a fost clar dacă Trump însuși ar susține planul, deși în trecut s-a dezlănțuit împotriva liderilor apărării care l-au criticat. Trump a vorbit, de asemenea, în timpul campaniei despre concedierea generalilor „woke” și a celor responsabili pentru retragerea problematică din Afganistan din 2021.

Campania lui Trump nu a răspuns solicitării de comentarii.

A doua sursă a declarat că viitoarea administrație se va concentra probabil asupra ofițerilor militari americani considerați ca având legături cu Mark Milley, fostul președinte al șefilor Statului Major Interarme al lui Trump.

Milley a fost citat în cartea „War” de Bob Woodward, care a fost publicată luna trecută, numindu-l pe Trump „fascist până în măduva oaselor”, iar aliații lui Trump l-au luat în vizor pentru neloialitatea percepută față de fostul președinte.

„Fiecare persoană care a fost avansată și numită de Milley va pleca”, a declarat cea de-a doua sursă.

„Există o listă foarte detaliată a tuturor celor care au fost afiliați cu Milley. Și toți vor fi plecați”.

Șefii de Stat Major includ ofițerii cu cel mai înalt rang din armata americană și cuprind șefii Armatei, Marinei, Pușcașilor Marini, Forțelor Aeriene, Gărzii Naționale și Forțelor Spațiale. Dezvăluirea planurilor de concediere a liderilor de rang înalt ai forțelor armate ale SUA vine la o zi după ce Trump l-a ales ca secretar al apărării pe Pete Hegseth, un comentator Fox News și veteran care a semnalat dorința de a face curățenie la Pentagon.

„Următorul președinte al Statelor Unite trebuie să revizuiască radical conducerea superioară a Pentagonului pentru a ne pregăti să ne apărăm națiunea și să ne învingem inamicii. O mulțime de oameni trebuie concediați”, a declarat Hegseth în cartea sa din 2024, „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Nu este clar dacă lipsa de experiență în management a lui Hegseth ar putea complica confirmarea sa de către Senat și dacă o alternativă mai tradițională pentru această funcție ar efectua astfel de concedieri radicale.

(sursa: Mediafax)