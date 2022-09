Germania naționalizează rafinăria grupului petrolie rus Rosneft

Autoritatea federală de reglementare în energie a plasat sub tutelă, timp de 6 luni, două subsidiare ale consorțiului rus, respectiv Rosneft Deutschland şi RN Refining & Marketing GmbH.

Rafinăria se află aproape de frontiera cu Polonia și este una dintre cele mai mari din țară, distribuind combustibili în regiunea de nord-est a Germaniei dar și vestul Poloniei.

"Prin plasarea sub tutelă, ameninţarea la adresa securităţii aprovizionării cu energie este contracarată şi se pune piatra de temelie pentru garantarea viitorului rafinăriei de la Schwedt", transmite Ministerul Economiei de la Berlin.

Aceasta este deţinută majoritar de grupul rus Rosneft şi funcţionează în totalitate cu petrol rusesc. Nu se știe încă ce companie va opera rafinăria dar se arată interesat consorțiul polonez PKN Orlen.

Acționar minoritar este grupul anglo-olandez Shell, cu 37,5% din acțiuni și vrea să-și vândă participația.

În aprilie 2022, autoritățile germaniei au plasat sub tutelaă și compania SEFE, respectiv Gazprom Germania.





Preluarea controlului la Rosneft Deutschland este cea mai recentă încercare a autorităţilor de la Berlin de a stabiliza piaţa energetică. La începutul acestei săptămâni, Guvernul german a anunţat că va majora împrumuturile acordate companiilor care riscă să se prăbuşească sub povara creşterii preţurilor la gaze iar compania de utilităţi Uniper a anunţat că statul ar putea prelua o participaţie majoritară. Aceasta după ce în luna aprilie Guvernul de la Berlin a plasat firma SEFE, cunoscută anterior sub denumirea Gazprom Germania, sub tutelă.