UPDATE Restricții noi din cauza pandemiei. Două state iau măsuri radicale. Rusia caută soluții

După ce săptămâna trecută autoritățile din mai multe state europene se pregăteau de noi restricții din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, unele dintre acestea găsesc acum soluții mai blânde, în timp ce altele se gândesc la măsuri radicale.

Rusia

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat prelungirea vacanței elevilor cu o săptămână, din cauza pandemiei de coronavirus.

"Cel mai bine ar fi ca vacanţa să fie petrecută în casă sau la reşedinţa secundară" de la ţară, a spus edilul, care îi îndeamnă pe copii să evite centrele comerciale şi să se plimbe în jurul blocurilor sau în parcurile din apropiere.

Săptămâna trecută, autoritățile capitalei Rusiei au creut persoanelor vârstnice să se izoleze, iar companiile să practice telemunca.



Rusia a înregistrat, astăzi, 8.232 de cazuri de contaminare cu coronavirus, dintre care 2.300 la Moscova. Totalul infectărilor în Federație a ajuns la 1.167.805 de cazuri, dintre care 20.545 au murit.

Slovacia și Cehia vor stare de urgență

"Situaţia este extrem de gravă şi consider că trebuie să adoptăm măsuri foarte radicale şi foarte îndrăzneţe", a declarat premierul slovac, Igor Matovic, la finalul unei reuniuni a celulei de criză.



Măsura va fi adoptată de guvern, miercuri, şi ar fi a doua de acest gen de la începutul pandemiei.



Și primul ministru ceh, Andrej Babis, a anunţat o reuniune extraordinară a executivului, tot miercuri, pentru aprobarea stării de urgenţă.



Urmează să fie interzise toate evenimentele sportive, culturale şi serviciile religioase de la 1 octombrie.



Căsătoriile şi înmormântările vor fi autorizate numai dacă toţi participanţii fac dovada testului negativ la COVID-19.



Restaurantele, barurile şi cafenelele vor închide la orele 22.00, iar persoanele care nu locuiesc împreună şi stau la mai puţin de 2 metri, în exterior, vor fi obligate să poarte mască.



Portul măştii este deja obligatoriu în locurile publice, în interior.



Această ţară are 5,4 milioane de locuitori și a înregistrat un total 9.343 de infecţii, dintre care 44 au decedat.



Numărul contaminărilor zilnice a atins 552, în ziua de vineri.



Țara are 10,7 milioane de locuitori și a înregistrat în total 65.313 cazuri confirmate, dintre care 615 au murit.