Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de D. Trump

de Redacția Jurnalul    |    28 Dec 2025   •   21:16
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de D. Trump
Sursa foto: Captura video/Volodimir Zelenski a venit la Mar-a-Lago îmbrăcat în costum, după ce, la ultima întâlnire cu Trump, a fost apostrofat că nu a îmbrăcat o ținută oficială

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Mar-a-Lago, unde a fost întâmpinat de președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a spus că „trebuie să ajungem la un acord, pentru că mor oameni”. Despre Zeleski a spus că este „curajos”.

„Cred că avem toate ingredientele necesare pentru a ajunge la un acord”, declară Trump

În cadrul unei declarații comune cu Volodimir Zelenski, în fața reședinței sale din Mar-a-Lago, Donald Trump afirmă că Vladimir Putin „dorește cu adevărat pacea”.

„Au murit prea mulți oameni și cred că ambii președinți doresc să ajungă la un acord”, declară acesta, scrie Sky News.

„Cred cu adevărat că avem toate ingredientele necesare pentru a ajunge la un acord care să fie bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Nu există nimic mai important”.

El adaugă că va exista un acord de securitate „puternic” pentru Ucraina și că „națiunile europene sunt foarte implicate”.

„Consider că națiunile europene au fost cu adevărat minunate și sunt foarte de acord cu această întâlnire și cu încheierea unui acord. Sunt cu toții oameni extraordinari”.

Volodimir Zelenski a venit la Mar-a-Lago îmbrăcat în costum, după ce, la ultima întâlnire cu Trump, a fost apostrofat că nu a îmbrăcat o ținută oficială.

(sursa: Mediafax)

 

 

Subiecte în articol: Donald Trump Volodimir Zelenski Mar-a-Lago
