Lucian Bode își cere scuze familiei fetiței UCISĂ pe trecerea de pietoni. Ce măsuri va lua Ministerul de Interne

"Dincolo de funcția ministerială sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa. Iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurătorȘtiu că orice am spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim despre o faptă ireparabilă"", a spus ministrul de Interne,

Acesta a transmis condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei, cealaltă fetiță rănită în accident.

Polițistul a fost pus la dispoziția Poliției Capitalei. Acesta se afla în misiuni polițienești la solicitarea Serviciului de evidență a populaței dar nu executa o misiune de urgență, mai precis verifica la domiciliu mai multe persoane.

Conducerea de regim prioritar, respectiv persoana care conduce o mașină a poliței are obligația să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională, nu și de răspunderea penală.

"Verificarea cu piciorul a trupului fetiței de către polițist este foarte șocant pentru mine. Procurorul are dosarul în cercetare. Sunt martori audiați. Am văzut o înregistrare din care rezulta că polițistul s-a coordonat cu dispecerii pentru a așeza corpul pe partea stângă, pentru a-i da primul ajutor, și ar arăta că fetița se afla poziționată pe partea stângă. Salvarea a venit în mai puțin de 8 minute de la apel. Polițistul ar fi întors corpul fetiței pe partea stângă. Dar mă feresc să mă transform în comentator, încerc să dispun măsuri, în limita competențelor legale pe care le am", a explicat Bode.

Totodată, ministrul a anunțat ce măsuri va luar în instituția pe care o conduce.

"Am decis să reanalizăm, la nivelul MI, procesul de recrutare din surse externe, pe cât de necesar, pe atât de riscant în unele situații. Suntem obligați să recrutăm din surse extrene pentru a acoperi aproape 30.000 de funcții. Vom pune accent, în continuare, pe recrutarea de specaliști din surse externe. Este necesar să creștem cifra de școlarizare, cea mai mare din ultimii 5-6 ani, în 2021. Dincolo de pregătirea din școală, este extrem de important procesul de pregătire continuă la toate structurile".

"Fac un apel la întreaga clasă politică să ne susțină în Parlament pentru a moderniza legislața rutieră, responsabiiltăți, sancțiuni și termene".

Ministrul a făcut referire și la tragedia din Bolintin Vale, unde un om a murit, săptămâna trecută, fiind lovit cu o piatră de un localnic. "Sunt resurse umane insuficient pregătite, câteodată în cârdășie cu politicieni locali, cateodată cu infractorii locali (...) Aşa cum ştiţi, pădure fără uscături nu există, dar, indiferent, subliniez, indiferent despre cine ar fi vorba, ce funcţie, ce grad are, aceste măsuri pe componenta de integritate, pe profesionalism, vor fi luate şi anul 2022"," a mai spus demnitarul.

"Aşa cum ştiţi, în 2021, am demarat un amplu proces de reformă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Voi continua să fac tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru profesionalizarea, pentru responsabilizarea şi pentru modernizarea tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Am dispus şefului Poliţiei Române să realizeze de urgenţă o evaluare managerială la nivelul fiecărui Inspectorat judeţean de poliţie care să vizeze identificarea tuturor problemelor care pot conduce la situaţii similiare celei de la Giurgiu"