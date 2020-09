Alegeri locale 2020: USR-PLUS a câștigat Primăria Brașovului

Candidatul USR PLUS, Allen Coliban, a câştigat Primăria Municipiului Braşov, cu 42% din voturile alegătorilor. În Consiliu vor avea mandate trei forţe politice - Alianţa USR PLUS şi PNL, cu un număr egal de voturi, şi PSD.



El a obţinut 34.870 de voturi din totalul de 82.912 valabil exprimate (42,05%) cu circa 3.700 mai multe decât principalul său contracandidat, PNL-istul George Scripcaru, care a fost votat de 31.198 de braşoveni (37,62%).



Pe locul trei se situează candidatul PSD, Florin Orţan, cu 6.092 de voturi (7,34%), urmat de Gheorghe Ialomiţeanu (ALDE) - 2818 voturi, Barabas Laszlo (UDMR) - 1978 voturi, Sorin Susanu (Pro România) - 1742 voturi şi Costel Mihai (PMP) - 1464 voturi, restul candidaţilor adunând fiecare sub 1000 de voturi.



În ce priveşte Consiliul Local Braşov, PNL şi Alianţa USR PLUS vor avea un număr egal de mandate - 11, iar PSD - 4.



PNL şi USR PLUS au obţinut un număr egal de voturi - 25.212, iar PSD 9168 voturi, din numărul total al celor valabil exprimate, 81.132.



Niciuna dintre celelalte formaţiuni politice participante la scrutin nu a întrunit pragul electoral de 5%.



Prezenţa la vot a fost de 34,4%, la un număr total de 246.784 alegători înscrişi în listele permanente.