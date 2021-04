Promenada Lacului Morii va fi amenajată în 2021

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea să înceapă lucrările de amenajare a promenadei Lacului Morii în acest an, iar în 2022 să reabiliteze și insula Lacului Morii.

"Anul acesta vom începe să amenajăm promenadă pe Lacul Morii, cu bănci, cu iluminat, cu piste de alergat, cu paravan împotriva vântului, cu diferite pergole, astfel încât zona aceasta să fie mult mai civilizată şi să atragă. Deci, anul acesta ne ocupăm de dig şi la anul, cel târziu, vom avea şi insula, ne vom ocupa de insula Lacului Morii", a declarat edilul, pe Facebook.

Astăzi are loc o acțiune de igienizare în această zonă.

"Este o zi frumoasă de primăvară şi mulţi voluntari din Sectorul 6 au venit să curăţăm zona Lacului Morii. Am intrat să vă arăt cât de bine se lucrează, suntem foarte mulţi, avem deja 'prada'. Le mulţumesc din suflet celor care au venit alături de noi. Am venit nu doar cu voluntarii, ci am venit şi cu echipe de la ADP şi de la URBAN. Colectăm gunoiul, îl selectăm când îl colectăm. O să fie o zi frumoasă, cât o să fie soare, noi o să fim pe Lacul Morii. Ne-am întâlnit în 3 puncte şi încercăm să acoperim astăzi o arie destul de mare. Nu o să dăm gata tot Lacul Morii pentru că e foarte foarte mult, dar o mare parte din el, astăzi, o vom rezolva", a spus Ciucu.



Primarul a făcut apel și la persoanele din apropierea Lacului Morii să ajute la curățenie.

"În rest, dacă sunteţi prin zonă, ne găsiţi aici. Avem un serviciu de permanenţă, la cele trei locuri de întâlnire, vedeţi în postările mele anterioare unde sunt locurile de întâlnire. Oamenii vă aşteaptă acolo, avem mănuşi, avem greble, avem lopeţi, avem saci, avem nevoie de cât mai mulţi oameni să se implice, să-şi asume Sectorul 6. Da, în zona asta vrem să facem un mare parc, asta este ideea, zona asta poate să atragă. Da, suntem aici, facem treabă, o să venim şi pe Liniei, o să venim în mai multe zone din sector. Le sunt foarte recunoscător voluntarilor că au venit să se implice", a mai declarat primarul.

Urmează să fie montate camere video de supraveghere şi vor fi aplicate amenzi.

"Oamenii de aici au transformat zona Lacului Morii în groapa lor de gunoi. Noi facem curat, apoi supraveghere video şi amenzi serioase, dacă altfel nu se poate".

Locurile de întâlnire pentru voluntari sunt următoarele:

- Intersecţia străzilor Calea Crângaşi cu Strada Mehadia

- Capătul străzii Vasile Mohor

- Capătul străzii Cornului - spre Insula Lacul Morii.