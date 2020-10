Explicațiile premierului despre locurile la terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19

Întrucât locurile la terapie intensivă au fost suprasolicitate din cauza bolnavilor cu COVID-19, au trebuit mutați mai mulți pacienți de la un spital la altul. Însă au fost luate măsuri care au ajutat la creșterea numărului de locuri, după cum a explicat premierul Ludovic Orban.



"Am un raport care arată, pe de o parte, creşterea capacităţii de tratare în secţiile de terapie intensivă care a fost realizată de autorităţi şi câteva elemente de creştere a capacităţii în continuare.

Obiectivul nostru e să creştem constant capacitatea de tratare a pacienţilor, atât în secţiile de terapie intensivă, cât şi în secţiile normale.

Avem o problemă în Bucureşti, e adevărat, dar deja s-au luat decizii.

Spitalul Colentina redevine spital COVID, unde sunt câteva sute de paturi şi 30 de paturi la secţia de terapie intensivă.

S-a pus în funcţiune tirul la Spitalul Nasta, Spitalul Malaxa va intra în cursul acestei săptămâni în dispozitivul de spitale în care se tratează pacienţii infectaţi cu noul coronavirus.

Avem ca obiectiv creşterea capacităţii şi în spitalele care au fost până în prezent: la Matei Balş, la Babeş, la Witting, la Spitalul Judeţean Ilfov. S-a făcut o analiză pe fiecare regiune şi sunt identificate soluţii de creştere a capacităţii de tratare în secţiile de terapie intensivă.

Da, a trebuit să mutăm pacienţii în alte spitale pentru că nu am mai avut locuri la secţiile de terapie intensivă, dar şi aici am prevăzut măsuri. Am dispus, împreună cu domnul secretar de stat Arafat şi cu domnul Tătaru, creşterea capacităţii şi în unităţile de primiri urgenţă, de oxigenare pentru cazurile care au nevoie de oxigenare, până la identificarea de soluţii de internare într-o secţie de terapie intensivă. Dar ideea de bază este creşterea capacităţii de terapie intensivă", a explicat acesta.

Un proiect de ordonanță de urgență prevede suplimentarea medicilo prin angajarea absolvenților de rezidențiat care au specializări legate de tratarea pacienților cu COVID-19, cum sunt cele de boli infecțioase, epidemiologie, ATI, urgență.



"Am adoptat ordonanţa de urgenţă în care am implicat medicii de familie în urmărirea evoluţiei bolii în cazul celor asimptomatici şi cu forme uşoare. Încercăm să ne adaptăm la orice situaţie", a mai spus prim-ministrul.