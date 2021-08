UPDATE Ce spune Florin Cîțu despre incidentul din SUA

Lucian Alecu

Premierul Florin Cîțu a susținut, sâmbătă, primele declarații după izbucnirea scandalului privind cele două zile de închisoare la care a fost condamnat în urmă cu 20 de ani, în SUA, pentru conducere sub influența alcoolului.

Premierul a făcut mai multe precizări privind incidentul.

Iată câteva dintre declarațiile acestuia:

"Greșeala acum de acum 21 de ani, din Statele Unite.

În România, în legislația pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Au fost respectate toate procedurile legale pentru a fi numit premier, nu am considerat important să anunț acest lucru.

Nu am adus în discuție acest eveniment cu domnul președinte atunci, cu domnul Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că i-a arătat această hârtie.

Aceasta nu este o situație penală, bineînțeles că sunt legislații diferite între SUA și România, și nu se califică, am discutat cu domnul președinte.

Nu, niciun moment. Avem o guvernare pe care trebue să le ducem la capăt, un eveniment de acum 21 de ani, și pe care îl regret nu are nicun fel de implicații. Nu am auzit nicio declarație atunci când un șef CFR a lăsat oamenii în câmp.

I-aș spune că niciodată trebuie amestecate, alcoolul și condusul, niciodată nu am mai condus așa de atunci, și mereu am fost împotriivă. Și poate că trebuie să ne uităm la legislație și în România, cu toleranță zero.

Este o situație prin care nu am dorit să mai trec niciodată, era sâmbătă, 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră. Cred că bere am consumat. Nu pot să duc 7-8 beri. Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice și am respectat procedurile legale, nu a fost nimic special. Am respectat toate prodecurile din statul Iowa. Am plătit tot ce a fost nevoie, am respectat tot ce a fost nevoie. A trebuit să vând mașina și m-am și împrumutat. Nu mai știu exact de unde. Am plătit eu avocatul și apoi am vândut mașina, cred cu 1.500 de dolari, era o mașină veche.

Ceea ce am făcut eu a fost delict, a fost contravenție. La ei există lege penală, nu există diferențieri decât în interior. În Statele Unite nu am avut niciun drept restricționat.

PNL va mai putea avea încredere, va avea un om care a lucrat și în mediul privat, niciodată n-am dezamăgit."

Despre raportul toxicologic, depus confidențial la dosar, premierul spune că nu crede că îl are.

Mediafax