Jill Biden se întâlneşte cu Carmen Iohannis şi vizitează o şcoală care găzduieşte elevi ucraineni refugiaţi

Jill Biden a ajuns în România, vineri, la Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, unde s-a întâlnit cu militarii americani şi ai NATO.



Vizita în România este parte a unei deplasări de patru zile pe care Prima Doamnă a SUA o efectuează în ţara noastră şi Slovacia pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiaţii ucraineni.



Soţia preşedintelui SUA a scris pe Twitter că scopul călătoriei sale în cele două state este de "a petrece Ziua Mamei cu mame şi copii ucraineni care au fost forţaţi să îşi părăsească locuinţele din cauza războiului lui Putin".

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.