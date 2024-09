Medicul de gardă, fost senator, refuză să trateze un copil cu arsură la față, considerând că „nu reprezintă o urgență.” „Ce, eu l-am fript? La ora asta se plimbă cu bicicleta?”

„Buna ziua, nu am vrut să postez aceste clipuri, dar m-am gândit că trebuie făcut „vedetă” acest „Doctor”. Am avut un incident și am mers la urgență. Acolo medicul mi-a spus: „De ce l-ați adus, că e CACA MACA”. Băiatul meu, din greșeală și din nefericire, s-a atins de grătar și s-a ars. Am mers la Urgență la Centrul de Sănătate din Baia Sprie. Acolo am primit ca răspuns cuvintele de mai sus”, este mesajul părinților, publicat de Vasile Dale.

Părinții au relatat că medicul, fost senator, a considerat că situația nu reprezintă o urgență, folosind expresii necorespunzătoare și refuzând să ofere tratamentul necesar.