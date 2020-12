Primele doze de vaccin împotriva COVID-19 au ajuns în România. Următorul lot va ajunge pe 28 decembrie

UPDATE Primele doze de vaccin împotriva COVID-19, au ajuns în România, pe la Vama Nădlac 2, vineri, în ziua de Crăciun, în jurul orei 13.40. Vaccinul, dezvoltat de BioNTech și Pfizer, e primul căruia i s-a acordat de către Comisia Europeană autorizația condiționată de punere pe piață. Următorul lot va ajunge în țara noastră pe 28 decembrie



Raed Arafat, seful DSU si medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului in Romania, au plecat cu avionul la Arad in seara zilei de joi, 24 decembrie, pentru a intampina camionul in care se afla primele doze de vaccin.

Sâmbătă, 26 decembrie, vaccinurile vor ajunge la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", desemnat Centru naţional de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19.

"Rata de intentie de vaccinare nu reflecta refuzul", a spus Gheorghita, adaugand ca rata de refuz e pana acum de 30-40%. "Inceperea vaccinarii nu inseamna ca ne relaxam. Inceperea vaccinarii e un pas, noi trebuie sa ajungem la 60-70% ca rata de vaccinare", a precizat si Raed Arafat.



Abia in momentul in care se va ajunge la acest procent se va putea vorbi de o relaxare, au adaugat oficialii.



"Succesul campaniei de vaccinare il reprezinta transparenta. Daca prezentam publicului intr-o maniera transparenta beneficiile vaccinului, putem pune punct acestei pandemii", a explicat Gheorghita.





"Reticenta unora dintre cetateni este fireasca, noi consideram ca toate actiunile ulterioare de informare trebuie sa plece de la aceasta nevoie de a vaccina. Cetatenii trebuie sa aiba acces la informatii stiintifice care sa le ofere ocazia sa aleaga asa cum trebuie. Campania de informare a inceput deja, exista si o pagina de Facebook oficiala, exista si o un canal de Youtube, au fost raspandite si afise in tara in asa fel incat sa putem informa corect pe toata lumea", a declarat Gheorghita.



La randul sau, Arafat a punctat ca acest vaccin e disponibil in toate tarile. "Germania, SUA, alte state folosesc tot acest vaccin, expertii au spus ca aceasta este solutia optima. Oamenii care inca au intrebari pot intra pe platformele puse la dispozitie de noi si sa isi raspunda la intrebari. Chiar daca vaccinul a fost dezvoltat intr-o perioada mai scurta nu inseamna ca e un vaccin mai putin eficient decat cele de pana acum", a completat Raed Arafat.



"Este o transa simbolica, care va ajunge maine dimineata la Institutul Cantacuzino din Capitala si care va fi destinata pentru personalul medical. Toate activitatile sunt perfect sincronizate si sunt in acord cu ce se intampla in restul UE. Suntem pregatiti sa demaram campania de vaccinare anti COVID-19 intr-un mediu sigur, astfel incat fiecare cetatean sa aiba acces la vaccinare atunci cand isi va dori acest lucru", a declarat si Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti COVID-19.



"Primele doze de vaccin au intrat in toate tarile europene, achizitie comuna, implementare a campaniei impreuna, pentru noi este o speranta, este lumina de la capatul tunelului, dar asta nu inseamna ca uitam de masurile de protectie", a declarat Raed Arafat.

Stire initiala

Primele doze de vaccin împotriva COVID-19 ajung în țară pe la Vama Nădlac 2, vineri, în ziua de Crăciun, în jurul orei 12.00, anunță Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Este momentul când marcăm începutul Zilelor Europene ale Vaccinării în România.

Acțiunile care marchează Zilele europene ale vaccinării în România se desfășoară în perioada 25-27 decembrie. Ele vor fi organizate în București și în toate regiunile țării, printr-o serie de activități menite să marcheze debutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19.

Acțiunile vor începe vineri, 25 decembrie, odată cu intrarea în țară, prin Vama Nădlac 2 (județul Arad) a primelor 10.000 de doze de vaccinuri împotriva COVID-19. Ora aproximativă de intrare în țară a primelor doze de vaccinuri este 12.00.

Sâmbătă, 26 decembrie, vaccinurile vor ajunge la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, desemnat Centru național de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19. Ora aproximativă de sosire a vaccinurilor la Institutul Cantacuzino este 07.00.

Vaccinarea începe în data de 27 decembrie în toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

Evenimentul de vaccinare de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” va începe duminică, 27 decembrie, la ora 09.00.

În aceeași zi, acțiuni similare vor fi organizate și în celelalte nouă spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19, după ora 10.00

Evenimentele vor fi transmise live pe toate paginile de Facebook instituționale ale Guvernului României.