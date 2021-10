Dragnea: Ordonanța 13 a fost ideea lui Marian Neacşu și a lui Marcel Ciolacu

Celebra Ordonanță 13 a fost ideea lui Marian Neacşu și a lui Marcel Ciolacu, declară Liviu Dragnea. Întrebat de ce nu s-a opus ordonanței, fostul lider social-democrat răspunde: „Nu mai puteam să mă opun”.

Liviu Dragnea a fost întrebat, luni seara, la „Marius Tucă Show” de la Aleph News, despre celebra Ordonanță 13.

„La 2 - 3 zile după ce s-a instalat Guvernul Grindeanu, am plecat cu câțiva colegi la o vânătoare. Acolo, cred că în prima seară, Marian Neacșu și Marcel Ciolacu mi-au propus să discutăm cu Sorin Grindeanu să se adopte o ordonanță pe amnistie de către Guvern. Eu le-am spus un lucru foarte simplu: eu nu am avut cu Sorin Grindeanu vreo înțelegere atunci când am spus că o să îl propun pentru prim-ministru și le- am spus că eu nu pot să îi cer asta. Despre amnistie aș fi de acord să discutăm pentru că și acum consider că trebuie să se facă o discuție pe tema asta pentru că s-ar elimina mult puroi”, a povestit Dragnea.

La revenirea în București, spune el, a discutat cu Sorin Grindeanu și i-a spus: „uite, băieții ăștia eu venit cu ideea. Eu nu am avut cu tine înainte nicio discuție să te condiționez, nici nu pot să îți forțez mâna acum, doar îți spun ce am discutat. Decizia e la tine, gândește-o bine. A doua zi mi-a zis că nu ar vrea ca datorită lui să scape nu știu ce personaj politic, nu mai țin minte la cine s-a referit”.

Peste câteva zile, spune Dragnea, cei 3 au mers la el să discute și i-au spus că vor să dea o ordonanță care să aducă în limitele constituționale prevederile neconstituționale din codurile penale.

„Le-am spus gândiți-o, dacă o faceți voi nu trebuie să implice nici Parlamentul. (...) Doar că le-am spus atunci că dacă se va întâmpla asta cel care va fi vizat și răstignit voi fi eu. Și au ieșit cu ordonanța respectivă”, a afirmat Liviu Dragnea.

Întrebat de ce nu s-a opus Ordonanței 13 când știa că e vizat, Dragnea a răspuns: „nu mai puteam să mă opun la vremea aia. Acea prevedere, am aflat ulterior, era foarte folositoare pentru mulți”.

(sursa: Mediafax)