Piedone discuţii cu parlamentari independenţi pentru modificarea legislaţiei electorale

Acestea vor viza în principal numărul de semnături necesar şi reprezentarea partidelor neparlamentare în secţiile de votare, precum şi reprezentativitatea femeilor şi tinerilor pe buletinele de vot.



La finalul discuţiilor, senatorul Ninel Peia a susţinut că partidele neparlamentare sunt discriminate, având în vedere că nu au membri în secţiile de votare şi din punct de vedere legislativ trebuie schimbat acest lucru.



"Domnul primar consideră că trebuie schimbată legislaţia. Aşa cum femeile, doamnele sunt trecute pe buletinele de vot în proporţie de 30%, trebuie să avem şi măcar un 10% tineri, între 23 şi 35 de ani", a adăugat Ninel Peia, reprezentant al Grupului PACE - Întâi România.



Cristian Popescu Piedone a apreciat că dezbaterile au fost constructive şi că trebuie să existe egalitatea între şanse, a dreptului de a alege şi a fi ales, să fie o reprezentare corectă.



"Ştim foarte bine cu toţii acele strângeri de semnături, la un moment dat sunt fictive, se transmit de la un partid la altul sau sunt copy-paste şi sunt foarte multe semnături de strâns, nu numai pentru un partid istoric, ci şi pentru un om de bună-credinţă sau un independent sau un partid nou-înfiinţat. Trebuie să existe - n-am inventat noi apa caldă, ne uităm în Europa - un maxim de 5.000 de semnături sunt suficiente raportat la numărul de populaţie. Vorbim şi la categoria independenţilor, care sunt discriminaţi, ei nu au voie să-şi pună o siglă sau măcar o poză, scrie decât titulatura de independent. A doua discuţie a fost legată de reprezentarea în secţiile de vot şi a partidelor neparlamentare. Bineînţeles că noi nu avem pretenţia să ne ridicăm la partidele istorice, noile partide înfiinţate, dar aleatoriu şi printr-un vot, cum se întâmplă şi în alte ţări, un vot în cadrul birourilor electorale, să se ni se dea măcar 10-15% reprezentare în secţiile de vot. Este un lucru cât se poate de normal. Vom încerca prin grupul independenţilor de la Cameră această modificare legislativă", a precizat Piedone.



El a menţionat în context că "voinţa poporului nu a ieşit la cele două referendumuri" - cel privind votul pentru 300 de parlamentari - care nici astăzi, după nouă ani nu este pus în practică, "şi inclusiv la votul alegerii ultimului preşedinte, domnul Nicuşor Dan, când spunea Bucureşti buget unic, urbanism unic, într-un cuvânt, metropolă".



"Este politica Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, este o reformare în real, şi nu în virtual, a nu tăia pensii şi a nu ne cataloga salvatorii naţiunii, gen primul ministru Bolojan, când România trăieşte într-o austeritate fantastică, iar încă politicul se lăfăie în aceste beneficii", a adăugat fostul primar al sectorului 5.

