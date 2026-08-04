Labirint nazist, tuneluri romane sau orașe fantomă, noile atracții turistice în 2026

Ostwall: fortăreața subterană uitată

Complexul, cunoscut sub numele de Ostwall (Zidul de Est), a fost construit de naziști ca avanpost strategic fortificat, în apropierea micului sat polonez Pniewo, înainte de al Doilea Război Mondial. După abandonarea sa, în anii '80 și '90, o subcultură cunoscută drept „Oamenii Buncărului" a preluat tunelurile, organizând acolo evenimente neautorizate și adesea periculoase — de la petreceri rave, până la nunți. Astăzi, singurii locuitori ai complexului sunt liliecii — aproximativ 40.000 de exemplare își găsesc refugiu în întuneric.

În secolul XXI, locul a fost readus la viață ca destinație de turism al locurilor întunecate ("dark tourism"), cu aproape 31 de kilometri de tuneluri deschise vizitatorilor, în cadrul Muzeului Regiunii Fortificate Międzyrzecz, scrie CNN

Tunelul unui complot roman, redeschis la Colosseum

În Italia, un tunel vechi de 2.000 de ani, folosit cândva de împărații romani pentru a intra neobservați în Colosseum, se redeschide publicului luna aceasta. Pasajul lui Commodus, lung de aproape 55 de metri, poartă numele împăratului Commodus — personajul vicios interpretat de Joaquin Phoenix în filmul „Gladiator". Istoricii cred că împăratul ar fi supraviețuit aici unei tentative de asasinat; avea să moară, ulterior, sugrumat de un luptător campion.

Tunelurile secrete ale Londrei din Războiul Rece

Pasionații de complexe subterane secrete au un motiv în plus de bucurie: The London Tunnels, o serie de camere subterane lungă de aproape 1,6 kilometri, situată sub stația de metrou Chancery Lane din Londra, urmează să devină o atracție turistică majoră, cu deschidere estimată pentru 2028. Construite inițial ca adăpost pentru cetățeni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, tunelurile au devenit ulterior sediul Direcției Operațiunilor Speciale a Marii Britanii — o ramură a MI6 și sursa de inspirație reală pentru celebra secție „Q" din filmele James Bond. Complexul trece printr-o transformare de 149 de milioane de dolari, cu ambiția de a deveni cea mai spectaculoasă atracție turistică nouă a Londrei.

Orașul-fantomă din Turcia și ruinele Babilonului

Cu puțin peste un secol în urmă, Kayaköy, din sud-vestul Turciei, era un orășel plin de viață, cu peste 10.000 de locuitori. Abandonat de locuitorii săi greci-ortodocși, forțați să plece în anii 1920, în urma războiului greco-turc, locul a rămas un oraș-fantomă — o amintire fizică a unor vremuri mai întunecate. Clădirile sale în ruină, înghițite de vegetație, au o frumusețe stranie și profund tulburătoare, mai ales toamna, când ceața de mare coboară peste ele. Vizitatorii de astăzi plătesc o taxă de trei euro pentru a rătăci pe aleile sale inegale.

În Irak, Babilonul, cândva bijuteria Mesopotamiei și unul dintre cele mai importante orașe ale antichității, se află astăzi într-o stare de degradare avansată, cu poteci năpădite de vegetație și facilități turistice reduse. Totuși, când soarele de după-amiază învăluie orașul Hillah, iar treptele și statuile antice sunt scăldate în lumină și căldură, vizitatorii spun că încă mai simt că pășesc pe urmele regilor.

Azilul cel mai bântuit din America

Azilul Trans-Allegheny din Virginia de Vest arată exact ca azilul din coșmaruri — și, pentru mulți dintre pacienții săi, chiar a fost așa. Construit inițial ca loc al compasiunii, supraaglomerarea masivă a dus, în timp, la măsuri disperate din partea medicilor și personalului. Astăzi, tururi zilnice și nocturne oferă vizitatorilor istoria complexă a locului, alături de câte o sperietură paranormală ocazională.

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