Secretul unei grădini spectaculoase: Care sunt cei mai rezistenți trandafiri?

Trandafirii remontanți, numiți și trandafiri cu înflorire continuă, pot produce noi boboci din luna mai și până aproape de primul îngheț.

Deși trandafirii nu pot înflori pe timpul iernii din cauza temperaturilor scăzute, anumite soiuri sunt apreciate pentru capacitatea lor de a oferi mai multe valuri de flori pe parcursul sezonului cald.

Trandafirii remontanți

Pentru cei care își doresc o grădină înflorită o perioadă cât mai lungă, alegerea soiului este esențială. Trandafirii cu înflorire repetată sunt creați pentru a produce constant noi boboci, spre deosebire de soiurile care înfloresc o singură dată pe an.

Printre cele mai apreciate variante se numără trandafirii rezistenți, ușor de întreținut și adaptați pentru grădinile de acasă.

Cele mai rezistente soiuri de trandafiri

Trandafirii Knock Out sunt considerați printre cele mai rezistente soiuri, datorită toleranței ridicate la boli și a necesității reduse de îngrijire. Aceștia produc flori în nuanțe de roșu sau roz din primăvară până târziu în toamnă, în condiții favorabile.

Pentru iubitorii florilor parfumate, trandafirii englezești reprezintă o alegere populară. Aceștia impresionează prin florile bogate, parfumul intens și varietatea de culori, inclusiv nuanțele puternice de galben.

O altă opțiune potrivită pentru grădini și garduri vii este soiul Bonica, un trandafir de tip tufă care produce numeroase flori pe parcursul sezonului cald și se adaptează ușor în diferite condiții de cultivare.

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Cum stimulezi trandafirii să înflorească

Alegerea soiului potrivit nu este suficientă pentru o grădină spectaculoasă. Îngrijirea corectă are un rol important în apariția noilor boboci.

Unul dintre cele mai importante lucruri este îndepărtarea florilor uscate. Tăierea acestora după ofilire ajută planta să își folosească energia pentru dezvoltarea unor noi flori, în loc să o consume pentru formarea semințelor.

De asemenea, trandafirii au nevoie de cel puțin șase ore de lumină directă pe zi pentru o înflorire bogată. Udarea trebuie făcută la baza plantei, direct către rădăcină, evitând frunzele, pentru a reduce riscul apariției bolilor provocate de excesul de umiditate.

Cu o alegere corectă a soiului și o îngrijire constantă, trandafirii pot transforma orice grădină într-un spațiu plin de culoare și parfum din primăvară până la venirea frigului, potrivit spynews.ro.