Tom Hardy, apariție ȘOC la un concurs de arte marțiale. Actorul de 45 de ani și-a învins toți adversarii

Starul din Mad Max, Fury Road, și-a supus toți adversarii. Premiul i-a fost acordat lui Edward Hardy, numele real al actorului, scrie The Guardian.

„Toată lumea l-a recunoscut, dar a fost foarte umil și bucuros că oamenii au vrut să facă fotografii cu el. A fost o adevărată plăcere să concureze la evenimentul nostru”, a spus un purtătorul de cuvânt al organizatorului concursului.

Brazilian Jiu-Jitsu Open Championship din 2022 este o competiție organizată de Ultimate Martial Arts Championships la școala Oakgrove din Milton Keynes.

Actorul deține centura albastră la jiu-jitsu brazilian.

El a câștigat și Campionatul REORG Open Jiu-Jitsu de la Wolverhampton, din luna august, un turneu care a avut drept scop strângerea de fonduri pentru personalul militar, veterani și lucrătorii din serviciile de urgență. Hardy este administrator al REORG, o organizație caritabilă care predă jiu-jitsu persoanelor cu răni grave sau care suferă de PTSD și depresie.

Adversarul lui Hardy, veteranul Danny Appleby, a fost impresionat de el.

"Am fost șocată când l-am văzut. Este cu adevărat drăguț. Dar el mi-a spus. 'Uită că sunt eu și luptă normal. Este cu adevărat puternic'. N-ai crede că este o celebritate. Am participat la vreo șase turnee și am fost pe podium la fiecare. Dar el este probabil cel mai dur concurent pe care l-am avut, cu siguranță și-a respectat personajul Bane", a spus acesta, referindu-se la personajul lui Hardy din The Dark Knight Rises, din 2012.

Cunoscut pentru personajele sale de eroi duri, Hardy a jucat în pelicule precum Inception, Dunkirk și Venom, precum și în serialul de televiziune Peaky Blinders. Rolul său în drama The Revenant din 2015 i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar.

Într-un interviu din 2011, pentru The Guardian, actorul a vorbit despre regimul său de antrenament pentru filmul Warrior, în care interpretează un pușcaș marin american care participă la un concurs de arte marțiale mixte, unde îl întâlnește pe fratele său înstrăinat.

„Am făcut două ore de box pe zi, două ore de muay thai, două ore de jiu-jitsu, urmate de două ore de coregrafie și două ore de haltere, șapte zile pe săptămână timp de trei luni. Trebuie să vrei cu adevărat să faci asta ca să reziști la un astfel de program, așa că a fost o provocare”, a spus artistul.