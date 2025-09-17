Premieră medicală în România. Ce aduce nou implantul cohlear inteligent pentru copiii cu deficiențe de auz

Operația marchează un pas important în tratamentul deficiențelor de auz dar atrage atenția și asupra provocărilor din sistem, precum listele lungi de aşteptare și lipsa unui screening complet în maternități.

Cât costă un implant cohlear inteligent

Beneficiara implantului este o fetiță de un an, diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală profundă, care a primit al doilea implant cohlear, o premieră națională.

„Fetița era deja implantată unilateral prin programul național, însă din cauza listei de așteptare pentru al doilea implant, părinții au decis să achiziționeze dispozitivul pe cont propriu”, a declarat Alexandra Neagu, medic primar ORL.

Este un implant inteligent, cu firmware,softul în baza căruia funcţionează, şi poate fi actualizat. Dispune de funcții avansate care permite accesarea celor mai noi inovații tehnologice.

Costul unui implant inteligent se ridică la circa 23.000 de euro.

În România se realizează anual peste 200 de implanturi cohleare, dintre care 40-50 la Spitalul Marie Curie, deși numărul persoanelor aflate pe lista de așteptare este dublu.

Incidența hipoacuziei nu a crescut însă diagnosticarea mai facilă a dus la o creștere a numărului de cazuri detectate.

Programul de screening în maternități, deficitar

În urmă cu 6 ani a fost introdus un program de screening în maternităţi, însă acesta nu este aplicat uniform, iar datele statistice lipsesc.

„Este nevoie urgentă de un registru național de screening pentru a cunoaște exact numărul copiilor testați și al celor care necesită implant”, subliniază dr. Alexandra Neagu.

Peste 30.000 de români suferă de hipoacuzie, dintre care aproximativ 5.000 sunt copii.

Specialiștii avertizează că fondurile insuficiente și lipsa personalului medical specializat întârzie accesul la tratament.

„Implantul cochlear este un dispozitiv pe viață, dar un copil implantat la vârste fragede poate avea nevoie de reimplantări de-a lungul vieții”, explică Dan Cristian Gheorghe, coordonatorul echipei medicale.

La nivel național, peste două milioane de români au probleme de auz, iar jumătate dintre aceștia sunt sub 65 de ani.