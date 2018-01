In apararea presedintelui Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a luat miercuri o decizie in litera si spiritul Constitutiei.

O majoritate parlamentara usor verificabila propune un premier. Al 4 lea in 12 luni, ceea ce reprezinta un gest de iresponsabilitate politica. Dar nimic ilegal sau neconstitutional.

Klaus Iohannis explica simplu si clar, aproape nemteste, ca legea fundamentala nu-i da alta optiune, dupa consultari, decat sa accepte propunerea majoritatii. Democratic si constitutional.

Din acel moment, asupra presedintelui Klaus Iohannis se declanseaza un atac furibund pe internet si unele televiziuni.

Pe pagina sa de Facebook dar si pe alte pagini, Klaus Iohannis e jignit grav, sunt proferate amenintari directe, fara ocolisuri. Este injurat ca la usa cortului.

Moderatori de televiziune – care au fost generosi cu Iohannis chiar si cand merita sa fie criticat – parca au turbat.

“Sa se duca sa doarma la Sibiu ! Sa ne lase ! Nu mai castiga alegerile de la anul ! Marele neamt de la Sibiu e pus cu botul pe labe”

Si multe alte afirmatii de acest gen, categorice, dure, ca un pluton de executie.

Aceasta furie oarba, aceasta campanie irationala, aceasta spirala a intolerantei bolnave care domina in ultimii ani societatea romaneasca il atinge si pe Klaus Iohannis. De ce? Pentru ca a respectat Constitutia? A spus-o chiar el calm, fara derapajele bahice, cu ochii exoftalmici si fata vinata de nervi a predecesorului sau.

Argumentele atacatorilor tin de spatiul extra-legal si extra-constitutional : Dancila e nesuferita, incompetenta, subordonata lui Dragnea, care e penal, e din Teleorman, e seful ciumei rosii, etc. E o tara libera, oricine poate exprima opinii pro sau contra unei persoane sau unui partid. Slava Domnului, e inca democratie in Romania.

Dar unde regasesti in Constitutie toate aceste suparari ale unora si altora? Nicaieri. Simpatiile si antipatiile, ura sau dezacordul dur fata de o persoana sau alta nu sunt mentionate in nici un capitol. Exista capitolul incompatibilitatilor, explicate clar.

In momente atat de cruciale precum numirea unui premier, nu te poti raporta decat la Constitutie. Nu la strada, nu la Facebook, nu la ce spune unul si altul.

Sunt siderat de perpetuarea unor atitudini de intoleranta extrema, de radicalismul irational, de polarizarea dincolo de orice limite – toate promovate pina la paroxism in perioada dec 2004 – dec 2014. Si care le regasim azi sunt forma de manifestari reziduale ale perioadei de trista amintire.

Simt nevoia unui mesaj de solidaritate cu un om, intamplator sau nu presedinte, pentru ca si eu sunt injurat si jignit de ceva timp pentru ca imi permit libertatea de a critica PSD, a spune ce cred eu ca nu e in regula cu guvernarea, majoritatea si deciziile unor lideri din acea zona politica.

L-am criticat pe Klaus Iohannis si o s-o mai fac. Am exagerat in 2014 la alegerile prezidentiale cu partizanatul si o greseala recunoscuta sper ca e macar pe jumatate iertata. Au trecut mai bine de 3 ani de atunci.

Dar ce se intampla azi la adresa presedintelui Romaniei – singurul reper de stabilitate decizionala si comportamentala azi, intr-un balamuc ce poate deveni periculos pentru tara oricand – mi se pare prea mult. Ce se intampla in jurul tarii noastre, pe continentul european si chiar peste ocean devine ingrijorator.

Cand a coborat in strada strigand impotriva guvernului tarii sale, am spus ca presedintele a gresit. Destul de apasat. Altadata l-am apreciat public pentru decizii luate impreuna cu Eduard Hellvig, un personaj obsedat de echilibru si normalitate.

Azi, cand Klaus Iohannis respecta Constitutia si este injurat copios pentru asta, simt nevoia sa o spun clar si limpede, indiferent cine se va supara : presedintele a procedat corect, constitutional si democratic. Pentru asta trebuie sustinut. Avem nevoie de oameni de stat, vreau sa cred ca am depasit vremea saltimbaniclor populisti care au dus nava la cheu plina de gauri si cu echipajul vanat la ochi.

PS : Stiu ca aceasta opinie publicata aici va starni. Am sa retin doar acele mesaje rationale si decente, indiferent ca sunt critice sau apreciative. Imi dau seama ca vor fi indivizi care vor folosi in retorica si interesele lor o interpretare speculativa a mesajului meu. E strict treaba lor, eu ce am avut de spus, am spus.

Sursa radu-tudor.ro