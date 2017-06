Dan Petrescu rămâne cel mai puternic tăietor de lemne din țară

La vârsta de 32 de ani, Dan Petrescu a reușit să își mențină titlul de campion național al tăietorilor de lemne, a patra oară. El ne va reprezenta în proba de individiual la mondialele care vor avea loc în noiembrie la Lillehammer, Norvegia. Pe locul 2 s-a clasat veteranul Botond Nagy, iar pe 3, Szilárd Cser.

Echipa națională care ne va reprezenta la mondiale va fi formată din primii trei clasați la naționale, plus locul 4 (Ionel Mariniță) și o rezervă (David Balázsi). “Presiunea pe lot va fi foarte mare în acest an pentru că ne-am propus să îmbunătăţim rezultatele din 2016, când am ieșit pe locul 12 în lume. Campionatul de la Oradea a oferit publicului un spectacol sportiv unic, pregătind terenul pentru o premieră competițională în țara noastră și anume STIHL Timbersports Champions Trophy. Ne mobilizăm intens pentru aducerea în România a celei mai de forță competiții mondiale a tăietorilor de lemne”, a declarat Ioana Ghineț, coordonator STIHL Timbersports România.

Probele la care s-au întrecut atleții români

Probele de concurs la care s-au întrecut participanţii la Oradea sunt Tăierea cu joagărul, Tăierea orizontală, Tăierea cu motoferăstrăul MS 661, Tăierea verticală, Tăierea la înălţime și Tăierea cu Hot Saw, un super motoferăstrău de mare putere şi care este manevrat de un singur om.

Echipamentele

Toporul. Fabricat dintr-un oţel special, toporul este lucrat manual, cântăreşte aproximativ 2.5-3 kg şi are aproximativ 80cm lungime. Toporul este special conceput pentru competiţie. Aceste topoare nu sunt potrivite pentru uz normal. Preţul unui topor de competiţie pornește de la 300 Euro si poate ajunge si la 800 Euro.

Super-motoferăstrăul. Motoferăstrău construit special pentru folosirea în acest concurs. Are un cilindru, motor în 2 timpi de până la 62 cp. Acesta ar putea fi un snowmobil sau un foarte performant motor pentru motocicletă, de exemplu. Aceste unităţi sunt special concepute să fie utilizate exclusiv pentru competiţii sportive, întrucât necesită un efort uriaş şi putere din partea atletului să controleze ferăstrăul. Cântăreşte aproximativ 27 kg şi învârte lanţul cu o viteză de 240km/h. Valoarea unui asemenea utilaj este dificil de stabilit, dar putem spune că investiţia minimă de bază pentru un motoferăstrău neesar probei de Tăiere cu super-motoferăstrăul este de 5.000 Euro.

Joagărul. Joagărele lungi de 2m, utilizate în proba Tăierea cu joagărul, sunt special fabricate în Noua Zeelandă. Metalul este tăiat cu laser iar dinţii lungi de 10 cm sunt lucraţi manual. El cântăreşte aproximativ 5 kg şi preţul de pornire este 1.500 Euro.

Motoferăstrăul MS 661. Motoferăstrăul MS 661 este un model standard STIHL. Cu o putere de 7,3 cp şi capacitate de 91,6 cc, cântăreşte 7,4 kg. Acesta este folosit în proba Tăierea cu motoferăstrăul.

Lemnul. Plopul este esenţa de lemn folosită în Europa în cadrul competiţiilor STIHL TIMBERSPORTS, iar în SUA pinul alb. Lemnul este selecţionat în conformitate cu reguli bine stabilite. Pentru a asigura şanse egale participanţilor, blocurile de lemn folosite sunt calibrate la acelaşi diametru înainte de eveniment. Lemnul este sigilat şi depozitat în condiţii de climă speciale pentru a păstra calităţile sale neschimbate. Acest sistem asigură comparabilitatea timpilor şi recordurilor la nivel internaţional. Plopul tăiat se regenerează rapid, iar cel folosit în competiţii este reciclat după evenimente.