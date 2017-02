Cezar Preda (PNL): Propunem ca miercurea viitoare ministrul de Interne să fie audiat de Comisia de control a SRI

Dan Marinescu/Intact Images Cezar Preda Cezar Preda

Vicepreşedintele PNL Cezar Preda propune ca miercurea viitoare Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI să o audieze pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne.



"Noi, astăzi la Comisie, aşa cum v-a prezentat sau o să vă prezinte domnul preşedinte, în afară de bugetul pe care trebuie să-l dezbatem trebuie să intrăm şi pe agenda zilnică aceea ce se întâmplă în piaţă, a ceea ce înseamnă acest schimb de replici televizate între responsabilii români. Eu, cu experienţa mea în acest domeniu, pot să vă spun că nu am văzut niciodată o asemenea slăbiciune din partea unui ministru de Interne, îmi pare rău de doamna ministru, dar este depăşită total. Am văzut-o şi acum la întrebările parlamentarilor. Niciodată un ministru de Interne nu comunică în asemenea hal modul în care colaborează instituţiile care asigură securitatea naţională. Sper să o invităm la comisie să ne dea detalii. Am înţeles că nu agreează mijloacele de comunicare decât cele clasice, aşa a fost obişnuită domnia sa. Eu cred că lucrurile acestea nu fac bine şi nu fac bine ministerului, care din punctul meu de vedere şi al PNL şi-a făcut treaba Jandarmeria atunci când a fost solicitată şi când lucrurile au degenerat. De ce au degenerat, ce au căutat aceşti oameni, trebuie să primim răspunsuri, pentru că strada nu poate să dea răspunsuri. (...) Cred că în acest caz Comisia de control al SRI va putea face lumină şi în acest caz. Ne-am propus ca miercurea viitoare să facem o asemenea audiere", a spus Preda, înainte de şedinţa Comisiei pentru controlul activităţii SRI.



Preda a arătat că această propunere va fi înaintată comisiei şi că ar trebui solicitate şi documente privind comunicarea dintre MAI şi SRI.



"Mi-aş fi dorit ca la aceste audieri să fie oamenii care răspund direct de modul de comunicare între instituţii", a arătat vicepreşedintele PNL.



El a susţinut că modul de comunicare între instituţii este stabilit de reprezentanţii acestora.



"Sunt gentlemen's agreement. Nu există o reţetă şi un formular tip care arată cum trebuie să comunice", a spus Preda, susţinând că ministrul de Interne trebuia să primească informaţii chiar din cadrul instituţiei pe care o conduce.



Întrebat dacă ar trebui ca şi şeful SRI, Eduard Hellvig, să vină la aceste audieri, Preda a răspuns că acesta a mai fost prezent la comisie.



"Ce să facă domnul Hellvig? Dacă ne dau răspunsuri şi ne comunică... Chiar aşa, noi trebuie să chemăm directorul unui serviciu ca să fie bine?. (...) Pe următorul subiect care este de nivelul directorului SRI o să-l chemăm", a arătat liberalul, susţinând că ministrul de Interne are atribuţiuni mult mai mari faţă de directorul SRI pe linia securizării mitingului care a avut loc miercuri.



Cu privire la fostul deputat Sebastian Ghiţă, dispărut de la jumătatea lunii decembrie 2016, vicepreşedintele PNL a susţinut că toate instituţiile ar trebui să facă lumină în acest caz.



"În primul rând cred cred că Poliţia trebuie întrebată unde este Sebastian Ghiţă", a afirmat el, adăugând că aceste chestiuni ar putea fi discutate miercurea viitoare. AGERPRES