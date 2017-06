Noul premier, adus din... teritoriu

DIANA OROS

Surse de la vârful PSD au dezvăluit pentru Jurnalul Naţional că unul dintre baronii judeţeni ai partidu­lui va fi propunerea soci­al-democraţilor pentru fotoliul de premier. Liderii PSD vor vota numele alesu­lui în această dimineaţă, într-o şedinţă a Comitetului Executiv, iar Liviu Dragnea îi va face propunerea preşe­dintelui Klaus Iohannis, la consultările care încep la ora 15 la Cotroceni.

La cinci zile după ce şi-au dărâmat propriul Guvern prin moţiune de cenzură, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu vor negocia astăzi cu preşedintele Klaus Iohannis numele viitorului prim-mi­nistru. Coaliţia PSD-ALDE va deschide seria consultărilor de la Cotroceni la ora 15, iar surse din conducerea PSD au dezvă­luit pentru Jurnalul Naţional că propunerea social-democra­ţilor va fi diferită de specula­ţiile din ultimele zile. „În momentul ăsta se discută în partid şi sunt colegi care iau foarte serios în calcul ca noua propunere de premier să fie unul dintre preşedinţii de orga­nizaţie judeţeană ai PSD. Sunt oameni cu experienţă, oameni care au multe bătălii în spate, iar o astfel de propunere ar da greutate partidului şi noului Guvern”, susţine s u r s a c i t a t ă . Printre variantele luate în calcul se află baronii jude­ţeni din sudul ţării, adică oa-menii cei mai fideli din camarila lui Liviu Dragnea. „Domnul Marcel Ciolacu de la Buzău sau domnul Adrian Ţuţuianu de la Dâmboviţa sunt oameni cu foarte multă expe­rienţă care ar putea fi propuşi”, a aflat Jurnalul Naţional. Ieri, în toiul discuţiilor de culise, favorit părea liderul PSD Buzău Marcel Ciolacu, şeful deputaţilor social-democraţi şi omul care a fost alături de Liviu Dragnea la mai toate dicuţiile avute săptămâna trecută cu premierul Sorin Grindeanu. Ciolacu are cali­tatea de a nu fi suspect sau inculpat în niciun dosar penal, o condiţie esenţială pentru nominalizare pusă de preşedin­tele Klaus Iohannis. În schimb, Adrian Ţuţuianu, şef al Comi­siei parlamentare pentru controlul SRI, a fost cercetat de DNA pentru trafic de influ­enţă în campania electorală pentru alegerile locale din 2012, fiind citat recent ca martor într-o anchetă a procu­rorilor anticorupţie. Ţuţuianu susţine că dosarul pentru trafic de influenţă a fost închis de DNA încă din 2013, primind o soluţie de neîncepere a urmă­ririi penale.

Locotenenții devin miniștri

Sursa noastră ne-a mai informat că „este foarte posibil ca unii dintre liderii judeţeni ai PSD să facă parte şi din noul Guvern, ca miniştri”, acesta fiind modul prin care Liviu Dragnea vrea să ţină partidul unit după moţiunea de cenzură. Printre „căpitanii de judeţ” apropiaţi cercului zero de putere din PSD mai fac parte senatorii Niculae Bădălău (Giurgiu) şi Paul Stănescu (Olt), fostul deputat Marian Neacşu (Ialomiţa), dar şi Adrian Gâdea (Teleorman), demis recent de Grindeanu din funcţia de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării.

Putem avea o „surpriză”

Mai mulţi lideri de la vârful PSD s-au reunit ieri în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament pentru a decide lista scurtă a posibililor premieri care vor fi supuşi votului în Comitetul Executiv din această dimineaţă. Iniţial, social-democraţii aveau în vedere mai mult de cinci variante, însă la votul din CEx vor fi supuse doar „două-trei”, cele mai relevante dintre acestea. Un insider prezent la discuţiile de ieri ne-a dezvăluit că pe lista posibililor premier se află doar membri de partid, fiind exclusă varianta unui premier din afara PSD. „Sunt doar membri de partid. Noi nu am discutat nici­odată în partid de variantele cu tehnocraţi. Sunt şi femei pe listă”, a precizat sursa noastră. Aceeaşi sursă a ţinut să precizeze că discuţiile nu sunt bătute în cuie, iar în CEx-ul de azi „este posibil să apară şi surprize”.