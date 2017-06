Pesediştii, cuprinşi de mania Noii Securităţi 

Dragos Stoica/Intact Images

De la Liviu Dragnea, la Victor Ponta, social-demo­craţii se acuză reciproc că sunt „ofiţeri acoperiţi” ai serviciilor secrete şi nu se feresc să le spună „suspecţi­lor” pe nume. Într-un gest fără precedent pe scena politică, liderul partidului aflat la putere susţine că la urechile unora dintre miniştri „ciripesc păsărele” din servicii, iar alţi parla­mentari PSD sunt convinşi că „băieţii cu ochi albaştri” mişună de multă vreme în Kiseleff. Surse din PSD au confirmat pentru Jurnalul Naţional infiltrarea „acope­riţilor” şi a „informatori­lor” în partid.

Scandalul „infiltraţilor” din PSD a luat amploare după dezvăluirile Rise Project refe­ritoare la discuţiile pesediştilor pe un grup de WhatsApp în perioada protestelor din februarie. Abia revenit din State, unde se întâlnise cu „cercul zero din America”, Liviu Dragnea le cerea liderilor din toată ţara să organizeze un mare „miting pentru apărarea României”, în condiţiile în care sute de mii de oameni protestau în toată ţara după adoptarea OUG 13. „Vreau să atrageţi toţi membrii de partid, fără Chirica de la Iaşi. Că e omul SIE. Nu v-am zis până acum. Şi câte spune în stânga şi-n dreapta, instigă”, le spunea Dragnea comunicatorilor PSD. Arătat cu degetul, edilul a negat vehe­ment acuzaţia, oferind asigu­rări că el nu este omul niciunui serviciu. Marţi seara, liderul social-democrat a turnat şi mai mult gaz pe foc în subiectul acoperiţilor. Dragnea a declarat la A3 că ştie sigur că primarul Iaşiului ar fi omul SIE, menţionând că nu poate dezvălui de unde are informaţia, însă are suspiciuni că există şi alţi oameni ai serviciilor în partid. Liderul PSD mai susţine că la urechile unor membri ai Guver­nului „ciripesc păsă­rele” din serviciile secrete, radicând semne de întrebare şi la adresa premierului Sorin Grindeanu, cel care şi l-a luat consilier pe Gabriel Stătescu, general SRI cu o stea, trecut în rezervă pe 8 martie. Stătescu a c o n d u s î n S R I Direcţia pentru comu­nicaţii şi IT, colabo­rând cu Grindeanu şi în perioada în care actualul premier era ministru al Comu­nicaţiilor. Scandalul „cârti­ţelor” din PSD a fost confirmat şi de social-democratul Liviu Pleşoianu. Deputatul susţine că mai mulţi parlamentari PSD ar fi acoperiţi ai Noii Securităţi. „PSD, din păcate, are o mare problemă în acest sens. N-am să înțeleg niciodată ce caută în partid (câteva exemplare și în Parlament) inși despre care orice om cu minimum jumătate de neuron funcțional a priceput de multă vreme că nu sunt nimic altceva decât sclavi ai Noii Securităţi”, a acuzat Pleşoianu.

Ponta - „ofiţer SIE”, Dragnea, „prietenul” generalului Coldea

Nu mai departe de luna aprilie, în plin război mediatic cu Liviu Dragnea, fostul premier Victor Ponta făcea şi el trimitere la relaţia dintre PSD şi serviciile secrete. „Mă duc să îmi primesc plata de la Băsescu, Soros şi SRI! Încep cu SRI, că acolo sigur au mai rămas din sticlele de vin Opus One pe care le ducea prietenul Liviu pentru prietenul lui Florin!”, a fost atacul lui Ponta referitor la relaţia de prietenie dintre Liviu Dragnea şi fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea. La acea vreme, liderul PSD a evitat elegant subiectul, comentând în treacăt că el nu este „nici naş, nici fin” cu generalul Coldea. La rândul său, Ponta a fost şi el i n d i c a t drept ofiţer acoperit. În octom­brie 2014, f o s t u l p r e ş e ­d i n t e Traian Băsescu spunea d e s p r e premierul Ponta că a fost ofiţer acoperit al SIE pe v r e m e a c â n d e r a procuror. „În perioada 1997- 2001, Ponta a fost ofiţer SIE, ceea ce explică şi propulsarea lui de la Judecă­toria de sector, direct în Parchetul General”, acuza Băsescu în plină campanie electorală pentru prezidenţialele din 2014. „Sunt numai minciuni”, a replicat Ponta la acea vreme, adevărul despre „ofiţerul SIE” fiind şi astăzi un mister. Sebastian Ghiţă povestea într-una dintre înregistrările difuzate în ianuarie că i-a cerut generalului Coldea, într-un concediu din februarie 2010, să-l ajute pe Ponta să câştige şefia PSD. „Am stat zece zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alege­rile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta”, a dezvăluit Ghiţă. Ponta a ajuns totuşi şef în PSD, învingându-l pe Mircea Geoană la Congresul din februarie 2010. Un alt moment controversat s-a petrecut în 2007, pe vremea când Mircea Geoană se afla la vârful PSD. Întrebat într-o conferinţă dacă nu cumva există prea mulţi ofiţeri acope­riţi în politică, Geoană a replicat senin: „Nu ştim câţi suntem în primul rând”.

Rizea le-a spus pe nume

Suspiciunile despre „acoperiţii” din PSD nu datează de ieri, de azi în partid. La începutul anului, fostul deputat Cristian Rizea îi cerea lui Liviu Dragnea să-i elimine în primul rând pe acoperiţii din PSD. „Domnii deputaţi Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Georgian Pop, Marcel Ciolacu şi mai sunt vreo doi-trei, unii chiar primari de sector. Şi credeți-mă că ştiu bine ce vorbesc”, acuza Rizea după excluderea sa din partid.

Ghiță turna din Kiseleff

Despre „turnătorii” din PSD s-a vorbit şi la audierile comi­siei de anchetă privind alege­rile din 2009. În faţa comisiei, Dan Andronic a declarat că fostul deputat Sebastian Ghiţă oferea SRI şi taberei lui Băsescu toate informaţiile privind strategia PSD. Prieten la cataramă cu Victor Ponta, Ghiţă a fost membru al comisiei pentru controlul SRI legislatura trecută. „Sună foarte urât. Sper din toată inima că în partidul nostru nu avem astfel de persoane”, a reacţionat senatorul Mihai Fifor după audierea lui Andronic în Parlament.

„În PSD se simte presiunea serviciilor”

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a descris pentru Jurnalul Naţional atmosfera care domneşte în partid, confirmând suspiciunile că „ofiţerii acoperiţi” îşi fac de mai multă vreme veacul printre social-democraţi. Ştefă­nescu susţine că aceştia sunt greu de identificat, însă subiectul va fi dezbă­tut serios într-un viitor Comitet Executiv al PSD.

Codrin Ştefănescu, unul dintre comunicatorii PSD, susţine că oamenii serviciilor s-au infiltrat de mai multă vreme în partid. „E şi asta o artă, unii au câştigat şi încre­derea colegilor”, a confirmat Ştefănescu pentru JN. „În partid se simte din ce în ce mai mult o presiune din această zonă, din partea serviciilor, mai ales în momentele de criză. În momentele T0, de regulă, majo­ritatea ies cu declaraţii publice. A fost cazul lui Chirica de la Iaşi, a fost cazul fostului ministru Florin Jianu, oameni care în momentele acelea de criză au ieşit şi au lovit în propriul partid, în propriul guvern, ceva de neimaginat”, a detaliat Ştefănescu. Acesta susţine că „acoperiţii” din partid sunt greu de identificat, „nu trebuie să ne facem iluzii că se vor deconspira singuri”, însă la nivelul conducerii s-au conturat deja anumite suspi­ciuni, subiectul ofiţerilor din PSD urmând să fie întors pe toate părţile într-un viitor CEx al PSD. „Declaraţia lui Liviu Dragnea îi vizează inclusiv pe cei care se simt cu o mare muscă pe căciulă. Mesajul a fost foarte clar: vom fi foarte atenţi de acum în-colo la aceste lucruri, sun-tem pregătiţi să facem curăţenie. Probabil va trebui să se ia foarte serios în calcul acest subiect într-un viitor CEx şi să se spună foarte clar lucrurilor pe nume, pentru că aşa nu mai putem continua”, a mai spus Ştefănescu. Întrebat cine sunt „păsărelele” care ciripesc la urechile unor miniştri, Ştefă­nescu a precizat că acoperiţii din servicii îi influenţează pe anumiţi membri ai Guver­nului, iar unii dintre aceştia acceptă „de frică” sfaturile primite. Mai mult, Ştefănescu acuză că, pe lângă ofiţerii acoperiţi, în PSD există şi „turnători”, „informatori” sau „delatori”, un exemplu eloc­vent fiind „cârtiţa” care a trădat partidul pentru a le livra jurnaliştilor Rise Project print-scre­en-urile discuţiilor interne de pe grupul de Whats- App. Cu toate acestea, liderul PSD consideră că „la noi nu sunt totuşi atât de mulţi acoperiţi cum sunt la alţii, unde se vede clar că dictează o parte din structuri”.