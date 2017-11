PSD dă în clocot: scoate oamenii în stradă şi pregăteşte asaltul final pe legile Justiţiei

DIANA OROS

O mare manifestaţie în sprijinul lui Liviu Drag­nea şi ultimele pregătiri înainte de a trece prin Parlament legile justiţiei – vor fi subiectele cele mai fierbinţi de pe agenda Comitetului Executiv al PSD, programat vineri, la Băile Herculane. În partid se va discuta şi despre poziţia premierul Mihai Tudose, bănuit că așteaptă ls cotitură prăbușirea lui Liviu Dragnea.

Toată crema PSD se va reuni vineri la Băile Herculane pentru a pune ţara la cale după atacul DNA în dosarul Drag­nea-Tel Drum. În cadrul CEx-ului PSD, se va decide strategia de urmat în războiul cu procurorii şi acţiunile concrete care vor fi întreprinse de partid. Surse din condu­cerea PSD susţin că n-ar fi exclus ca „locotenenţii” lui Liviu Dragnea să ceară în CEx un vot de susţinere politică a liderului inculpat, lucru care s-a întâmplat de mai multe ori în ultima vreme, inclusiv în cazul foştilor miniştri Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb. Contactat de Jurnalul Naţi­onal, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefă­nescu, a spus că Liviu Dragnea nu are nevoie de un vot de susţinere în CEx, însă un miting al pesediştilor ar putea fi organizat în următoarea perioadă. „Toată lumea vrea un miting, dar nu pentru Dragnea, ci împotriva abuzu­rilor statului paralel. Pentru a le spunem ăstora «Potoliţi-vă, naibii, odată!». La noi în judeţe, oamenii cer exact, sunt deja furioşi, nu doar pesediştii, ci şi cei din ALDE. Mitingul nu ar fi pentru Dragnea, că şi el e un vânat ca mulţi alţii. Trebuie să facem şi pentru Nichita (fostul primar al Iaşiului, condamnat la 4 ani de închisoare) sau pentru Maricel Popa (şeful CJ Iaşi, urmărit penal de DNA), pentru abuzurile care se fac în Argeş, în Prahova, pentru toţi”, ne-a declarat Ştefănescu. La rândul său, Liviu Dragnea s-a arătat de acord cu un mare miting organizat de PSD. „Un miting pentru susţinerea mea, nu. Nu o să vreau niciodată un miting pentru susţinerea mea. În schimb, un miting pentru susţi­nerea programului de guver­nare nu o să-l opresc”, a spus liderul PSD.

Premierul Mihai Tudose, bănuit de complot

Un alt subiect sensibil în cadrul CEx va fi poziţia premi­erului Tudose după detonarea celui de-al treilea dosar penal pe numele lui Liviu Dragnea. Şeful Executivului nu a făcut parte din „galeria” care l-a ovaţionat pe Dragnea la DNA, ba mai mult, au existat semnale că Tudose nu a privit cu ochi buni prezenţa vicepremierului Paul Stănescu în grupul de „piraţi”, pe motiv că acest gest va dăuna imaginii Guvernului. În plus, consilierul onorific al premierului, avocatul Gheorghe Piperea, i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea, spunând despre acesta că ar fi „hăituit de sistemul care până acum l-a protejat şi i-a fost partener”. Ulterior, Piperea a demisionat din funcţia de consilier al premierului, însă unii pesedişti bănuiesc că mesajul anti-Dragnea a fost lansat cu aprobarea lui Tudose, care ar fi principalul beneficiar al prăbuşirii lui Dragnea. În acest sens, baronii PSD vor cere lămuriri suplimentare din partea premierului în şedinţa CEx.

Se strânge laţul în Parlament

Liderii PSD vor stabili la Herculane şi ultimele reglaje înainte de marea bătălie privind legile Justiţiei. Liviu Dragnea a anunţat luni seara că este dispus să meargă „până la capăt” în lupta cu Justiţia, pentru că oricum, „nu mai poate da înapoi”. „Vom trece legile Justiţiei chiar dacă ajungem la DNA. Va fi război”, a anunţat şeful PSD. De altfel, conducerea Camerei Deputa­ţilor a decis să grăbească proce­durile de adoptare a reformei, stabilind pentru 20 noiembrie termenul limită de depunere a amendamentelor şi pentru 27 noiembrie termenul pentru depunerea raportului final. Dincolo de legile Justiţiei, în cadrul CEx se va discuta şi despre legea lobby-ului, parte­neriatul public-privat şi legea prevenţiei, care ar trebui adop­tate în această sesiune parla­mentară.

Preşedintele Klaus Iohannis îşi doreşte o justiţie independentă şi puternică, al cărei beneficiar direct este societatea. În Româ­nia nu există un stat paralel. Această expresie este o invenţie a celor care au probleme cu Justiţia. Mădălina Dobrovolschi, purtător de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale

Victor Ponta: „Don Livio e mort de frică”

Fostul premier Victor Ponta susţine că implicarea Oficiului Euro­pean de Luptă Antifraudă în dosarul Tel Drum „reprezintă în mod clar începutul sfârşitului pentru Liviu Dragnea şi Cartelul pe care îl conduce încă din 2001”. Ponta compară implicarea OLAF în cazul Dragnea cu implicarea Agenţiei Americane Antidrog (DEA) în cazul lui Pablo Escobar. „Don Livio e mort de frică şi nu ştie ce să facă acum. Un om politic european acuzat de OLAF de fraudă este complet mort din punct de vedere politic. OLAF este o instituţie mult deasupra bătăliilor dâmboviţene şi niciun om normal la cap nu poate susţine în mod serios că OLAF se implică în politica internă a vreunei ţări europene”, a scris Ponta pe Facebook. Despre cei care l-au aclamat pe Dragnea în faţa DNA, fostul premier este de părere că ar fi trebuit reţinuţi pe loc dacă procuroarea i-ar fi poftit înăuntru să îi întrebe „câte contracte cu Tel Drum au semnat în ultimii 10 ani”.

Șeful SPP, acuzat că-și bagă coada în PSD

Liviu Dragnea l-a acuzat pe şeful SPP Lucian Pahonţu că încearcă să facă racolări în PSD, numindu-l pe acesta „poştaşul de serviciu” de la Cotroceni. Dragnea susţine că şeful SPP ar fi contactat personal mai mulţi lideri PSD, pe care ar fi încercat să-i atra­gă într-un puci împotriva sa, în condiţiile în care preşedin­tele Klaus Iohannis ar fi prin­cipalul beneficiar al „execuţiei” sale. „Apropo, domnule Pahonţu, nu mai încercaţi la niciun membru PSD să-l convingeţi să aibă gânduri de mărire! Ocupaţi-vă de SPP şi de paza lui Iohannis. Sfat prietenesc. Am informaţii de la cei la care a fost. Asta e tot ce pot spune. Cei la care a fost, dacă vor să spună, or să spună", a decla­rat Dragnea la RTV. De altfel, şeful PSD a renunţat la protecţia SPP, la care ar fi avut dreptul legal, de teamă că ar putea fi spionat de oamenii generalului Pahonţu, considerat un apropiat al Palatului Cotroceni. Întrebată despre acest subiect, Mădăli­na Dobrovolschi, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, a refuzat să ofere un răspuns. „Daţi-mi voie să nu intru în astfel de dialoguri şi să nu am niciun fel de comentariu”, a spus aceasta, la Cotroceni. Chestionat de Jurnalul Naţio­nal, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a spus că nu poate divulga numele celor care ar fi fost contactaţi de şeful SPP. „Noi în partid ştim exact cine sunt, dar nu pot să vă spun. Mesa­jul pentru ei e să stea liniştiţi în băncuţele lor”, a transmis comunicatorul PSD.