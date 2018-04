Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni au fost fost iluminate în albastru, aseară, începând cu ora 20.00, cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, în semn de solidaritate faţă de persoanele care suferă de această afecţiune.

Pe lângă problemele de sănătate, persoanele cu autism se confruntă şi cu stigmatizarea şi discriminarea din partea societăţii. Pentru a atrage atenţia asupra problemelor de care se lovesc lovesc zilnic cei cu autism, ieri, au avut loc numeroase acţiuni, la nivelul întregii ţări, constând în conferinţe, lansări de carte sau iluminatul clădirilor în albastru.

În Bucureşti, câteva zeci de persoane au participat la un marş pe traseul Piaţa Universităţii – Parcul Unirii. Participanţii la marş, adulţi şi copii, au purtat cartoane pe care se puteau citi mesaje precum: „Autismul nu doare, indiferenţa da”, „Nu marginalizaţi copiii cu autism. Autismul este o (diz)abilitate”, „Viaţa mea este la fel de valoroasă”.

„Ne dorim foarte mult ca lumea să conştientizeze că existăm, aşa diferiţi cum suntem. Ne dorim din partea celor care ne conduc să ne respecte dizabilitatea, să ne ajute să o depăşim şi să avem dreptul la recuperare, aşa cum orice om are dreptul”, spune Mihaela Stan, reprezentant al Federaţiei pentru Drepturi şi Resurse în Autism (FEDRA) şi mamă de gemeni cu autism.

Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului (World Autism Awareness Day) este marcată anual, la nivel mondial, la 2 aprilie, cu scopul de a promova o mai bună înţelegere a autismului şi de a creşte nivelul de informare a publicului larg privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism şi ale familiilor acestora.

10.000 de clădiri din întreaga lume sunt iluminate, în fiecare an, în albastru, în cadrul campaniei internaţionale „Light It Up Blue”, pentru a transmite mesajul persoanelor cu autism.