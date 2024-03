Cele mai convenabile hibride

Pe măsură ce tehnologia hibridă devine disponibilă pe scară largă în toate tipurile de autovehicule, de la superminiuri la SUV-uri de familie, alegerea unei mașini hibride potrivite poate fi dificilă. Tehnologia hibridă poate îmbunătăți eficiența consumului de combustibil a unei varietăți de mașini, ceea ce înseamnă că se pot face economii financiare reale. Mașinile hibride cu încărcare la priză (PHEV) oferă, de asemenea, o autonomie de conducere pur electrică semnificativă, majoritatea fiind capabile să parcurgă 50 de kilometri sau mai mult fără a consuma niciun strop de benzină. Cu toate acestea, după cum sugerează și numele, hibrizii plug-in trebuie încărcați în mod regulat pentru a oferi cea mai bună autonomie, iar vehiculele hibride Mild-Hybrid vor fi pe placul celor care nu doresc să își facă griji cu privire la încărcare, deoarece încorporează un motor electric de mici dimensiuni care este utilizat doar pentru a asista motorul și nu funcționează independent de acesta. Vehiculele ușor-hibride sunt, de obicei, cea mai ieftină modalitate de a deveni proprietar de autovehicule hibride, dar nu există nici un fel de conducere pur electrică. Nu în ultimul rând, prețul contează, așa că un top al hibridelor momentului nu are cum să nu ia în calcul această componentă esențială.

Honda Civic este un concurent redutabil. Hatchback-ul de familie are un sistemul de propulsie pe benzină/electric cu un pedigree de excepție. La începuturile hibridului în lumea auto existau două mărci care investeau și foloseau această tehnologie, una era Toyota, cealaltă Honda. Toyota a crescut mai mult în această cale și s-a afirmat mai mult, Honda a lăsat ștacheta jos ani bun, dar acum a revenit în forță. Motorul pe benzină de 2,0 litri, care lucrează împreună cu o pereche de motoare electrice și o baterie de 1,06 kWh livrează un total de 181 de cai putere și a fost foarte apreciat în testele făcute de ziariști din mai multe țări. Grație unui management ingenios al puterii, Civic reușește să atingă reprize lungi în oraș. În plus, este economic raport la puterea pe care o oferă, circa 4,7 litri/100 de km. Față de predecesor, noul Civic vine cu materiale de înaltă calitate și un sistem de infotainment mult mai elegant decât predecesorul său. De asemenea, caroseria notchback, habitaclul spațios și portbagajul de 401 litri oferă suficient spațiu pentru patru persoane și bagajele lor. Prețul Civicului e de 35.000 de euro.

Trei de la Toyota

Când vine vorba de construirea de propulsoare hibride, Toyota are mai multă experiență decât aproape orice alt producător, iar acest lucru transpare cu adevărat în cel mai recent Yaris. Șablonul de bază pentru configurația benzină/electricitate a acestui supermini fiabil este în mare măsură similar cu primul hibrid de serie al mărcii, Prius. Are un motor pe benzină cu ciclu Atkinson (în acest caz, o unitate de 1,5 litri) acționează o transmisie CVT cu ajutorul unui motor electric și al unei mici baterii. Dar perfecționarea constantă a acestei formule a avut ca rezultat o mașină mică superb de lină, vioaie și eficientă. Consumul este de 5 litri/100 km. Deși este mai potrivit pentru oraș, micul supermini se poate descurca și pe autostradă, ceea ce îl face un automobil bun pentru toate tipurile de vehicule. Echiparea este și ea destul de generoasă, chiar și modelul de bază fiind dotat standard cu jante din aliaj de 16 inchi, faruri și ștergătoare automate, cruise control adaptiv, aer condiționat, cameră de mers înapoi și volan multifuncțional tapițat în piele. Prețul nu depășește 20.000 de euro. Corolla este un alt model care este acum propulsat de tehnologia hibridă pe benzină și electrică cu autoîncărcare, testată și dovedită de Toyota. Hatch-ul construit în Marea Britanie este oferit în modele de 1,8 și 2,0 litri, ambele alternând automat între cele două surse de energie și folosind motorul pe benzină al mașinii pentru a încărca bateria. O transmisie CVT ia locul unei cutii de viteze automate tradiționale, iar aceasta ajută la exploatarea la maximum a puterii transmisiei. Cei care doresc ceva mai multă forță pot alege modelul hibrid de top de 2,0 litri. Cu 177 CP la robinet, accelerația de la 0 la 100 km/h durează doar 7,9 secunde; economia de combustibil și emisiile sunt ușor afectate, dar acest model oferă totuși un echilibru excelent între performanță și costuri de funcționare reduse. Corolla a primit, de asemenea, o ușoară reîmprospătare, care a inclus un nou sistem de infotainment și adăugarea unui ecran tactil central de 10,5 inchi pe toate modelele. La fel ca și colegii săi mai mici Yaris și Corolla, RAV4 are unul dintre cele mai perfecte sisteme hibride din lume. SUV-ul este mult mai voluminos decât hatchback-urile mai mici, așa că are nevoie de un pic mai multă putere. Aici, puterea pe benzină vine grație unei unități de 2,5 litri cu patru cilindri de 176 CP, în timp ce motorul electric oferă alți 118 CP - plus încă 54 CP dacă primiți versiunea cu tracțiune integrală. Indiferent de varianta pe care o alegeți, există o mulțime de putere pentru a deplasa o familie de cinci persoane, plus un portbagaj generos de 580 de litri, suficient de mare pentru toate lucrurile. Este mai mult decât suficient de vioi și este chiar mai distractiv de condus decât alternativele SUV cu prețuri similare. Este susținută de un confort excelent, o garanție solidă și o mulțime de dotări standard, astfel încât se simte cu adevărat ca și cum ai putea avea prăjitura hibridă și să o mănânci. Prețul este de 35.000 de euro.

Oferta Dacia-Renault

Dacia poate intra într-un clasament al celor mai convenabile hibride. Cu singurul său produs, Jogger. O mașină cu 7 locuri - care poate veni din fabrică și în varianta de camping cu pat și cort – face o figură bună prin raportul calitate-preț. Pleacă de la 17.000 de euro și ajunge la 21.500 de euro în varianta full-option de top. Un motor pe benzină de 1,6 litri lucrează alături de motoare electrice și de o cutie de viteze inteligentă cu mai multe moduri pentru a oferi performanțe rezonabile și pentru a obține un consum de 5 litri/100 de km. Are șanse să funcționeze în modul pur electric până la 80% din timp atunci când conduceți în oraș dacă se conduce prudent. Clio hibrid, în combinație cu frații de la Nissan și Mitsubishi, sunt hibride care trebuie luate în considerare în orice clasament. Clio dispune de un sistem de propulsie complet hibrid care combină un motor pe benzină de 1,6 litri cu un motor electric pentru a genera 143 CP. Hibridul atinge 6 litri/100 și sprintează de la zero la sută în mai puțin de zece secunde. Clio este atrăgător pe drumuri virajate, iar suspensia bine calculată oferă un amestec decent de precizie și confort. Calitatea habitaclului este și ea deosebit de bună, iar caroseria cu doar cinci uși oferă suficient spațiu pentru picioare în spate pentru adulți și un portbagaj mare de 391 de litri.

Coreenii

Dintr-un clasament nu pot lipsi coreenele concernului Hyundai-Kia. Niro are o caroserie spațioasă de crossover cu cinci uși înseamnă că există o mulțime de spațiu în interior pentru viața de familie și chiar și modelele de bază sunt bine echipate cu conectivitate telefonică, senzori de parcare spate, faruri automate și un airbag pentru genunchiul șoferului, toate standard. Fie că sunteți gata să treceți la condusul electric, fie că simțiți că nu este încă potrivit pentru dumneavoastră, Kia vă acoperă, deoarece există o selecție de propulsoare hibrid, plug-in sau electric. Pentru varianta plug-in este de 35.000 de euro, caz în care oferă o autonomie pur electrică de 65 de km. Versiunea mai mare este Sportage care vine cu un hibrid mai clasic. Fratele de trust este Hyundai Tucson. Hibridul utilizează un sistem de propulsie de 1,6 litri cu asistență electrică și 230 CP, iar cifrele sale de eficiență sunt respectabile pentru o mașină spațioasă și plină de tehnologie. Modelele de pe locurile șase și șapte sunt aproape interschimbabile, atât de apropiate sunt Kia Sportage și Hyundai Tucson. Hyundai este un pic mai accesibil și puțin mai confortabil pe denivelări, dar pentru unii, designul radical al Kia și interiorul chiar mai avansat vor merita cheltuiala suplimentară. Sportage este mai puțin confortabil, din configurația suspensiei mai ferme, dar are o direcție ușoară.

Jogger oferă ce nu are concurența, un pat și-un cort aproape integrate

- 5 litri/100 km, consumul mediu al unei hibride

- 17.000 de euro, prețul de plecare al unei propulsii hibride

- 65 km, autonomie unui hibrid dacă e plug-in

Avantaje

- consum mic

- alternativă la electrică

Dezavantaje

- preț mai ridicat de achiziție

- bonus redus în comparație cu electricele

