Triumf auto în plină pandemie

După ce a băgat o lume întreagă pentru ani buni într-o pandemie care a ucis peste trei milioane de oameni, China a redeschis primul Salon Auto pentru a-și expune realizările în industria auto. În vreme ce industria mondială a dus o luptă crâncenă pentru a supraviețui, China și-a deschis porțile, la Shanghai, pentru public și a adus pe scenă o serie de mărci necunoscute până de curând lumii întregi. A fost momentul în care cea mai mare piață auto din lume în acest moment a decis că poate decide viitoarele linii directoare. Iar marii producători par că s-au aliniat pe directiva partidului de la Beijing și încearcă să cucerească clientela cu cele mai noi tehnologii. Asta în vreme ce Japonia a anunțat că suspendă Salonul auto de la Tokyo, din cauza epidemiei de COVID.





„Îmbrățișând schimbarea” este sloganul sub care regimul comunist din China a deschis Auto Shanghai 2021, primul Salon care reînvie de la debutul pandemiei de COVID din decembrie 2019. Momentul a fost propice pentru lansarea unor mărci de care lumea nu mai auzise până în ziua de azi. Așa se face că au apărut BAIC ARCFOX, Evergrande HENGCHI, Dongfeng FREE, SAIC-GM Wuling Fighting sau Baojun Valli. În general, copii ale unor mărci consacrate, cu design specific clientului asiatic. Chinezii au putut vedea și rarități, precum noul hypercar de la marca de lux Hongqi. S9 are un sistem de propulsie hibrid plug-in bazat pe V-8, de 1.400 CP care va fie construit în doar 99 de exemple. Zvonurile spun că miliardarii Chinei, cei mai mulți de pe planetă, și-au rezervat deja extravagantul automobil. Hongqi a folosit, de asemenea, salonul auto de la Shanghai pentru a prezenta un concept emblematic. Denumită Hongqi L-Concept, mașina de spectacol este un sedan cu un profil de tip fastback și sistem de iluminare pe bază de cristale. Zeekr este noul brand al lui Geely conceput pentru a surclasa Tesla la capitolul mașini sportive. Primul produs a fost o provocare cu peste 500 CP sub capotă.

Complet autonomă

Xpeng a prezentat modelul P5, o mică berlină electrică cu prima tehnologie de conducere automată la nivel mondial. P5 este primul vehicul de producție echipat cu o tehnologie care îi permite „să simtă” un spațiu mult mai larg decât dacă s-ar baza doar pe sistemele de radar și camere. Un start-up de vehicule electrice încasat, numit Hengchi, a prezentat nouă vehicule, dintre care unul era un rival Tesla Model S. Hengchi, care intenționează să înceapă producția primului său model în 2022, este compania mamă a NEVS, compania care a încercat să salveze Saab. MG nu este un brand chinezesc, dar compania-mamă, SAIC, este unul dintre cei mai mari producători de automobile din China. La Shanghai, MG a dezvăluit un concept izbitor care îi suflă în ceafă lui Tesla Roadster. Fanii MG vor fi încântați să vadă o nouă mașină sport cu două locuri, chiar dacă este electrică. Se laudă cu timpi de accelerare de sub trei secunde și o autonomie de 500 de mile, performanța noului Cyberster intrând astfel pe teritoriul lui Tesla Roadster. Întrebarea este dacă va intra în producție de masă? Conceptul E-motion de acum patru ani arată mașina mai pregătită pentru producție, dar, potrivit vicepreședintelui de design al SAIC, Shao Jingfeng, Cyberster de masă va respecta în proporție de 70% liniile conceptului.

Atacul IT

Shanghai este și momentul în care au intrat pe piață giganții din industria IT sau a telefoniei mobile. Huawei a anunțat că va comercializa, alături de compania auto chineză SERES, un vehicul electric, numit SF5, ce va fi disponibil în magazinele Huawei din toată China. Conceptul SERES SF 5 a fost prezentat la salonul de la Guangzhou în 2019. Disponibil în China la 31.000 euro cu tracțiune integrală și 27.000 euro în varianta 2WD, noul SF5 vine în patru culori. Huawei vrea să devină un nume important și în domeniul componentelor auto. Mașina SF 5 va fi vândută sub brandul Zhixuan sub care Huawei vinde produsele unor companii partenere, la care însă a contribuit la partea de hardware ?i software. „Noul SERES SF5, echipat cu HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive, oferă flexibilitate utilizatorilor, cu o autonomie de 180 km în modul electric pur pentru a satisface nevoile navetiștilor zilnici din oraș și de peste 1.000 km în modul de autonomie extinsă pentru călătorii pe distanțe lungi”, spun cei de la Huawei. Mașina va mai conține și soluțiile Huawei HiCar ce permit utilizatorilor să comute fără probleme între aplicațiile de telefonie mobilă și panoul central de control al vehiculului, oferind acces la navigație, muzică și multe altele. Huawei HiCar permite și comenzi vocale, iar mașina se poate conecta la alte dispozitive inteligente, astfel încât utilizatorii din mașină să poată activa acasă aparatul de aer condiționat, televizorul și alte dispozitive. Noul SERES SF5 are un mod de reîncărcare de urgență, de la vehicul la vehicul (vehicle–to-vehicle, V2V), care poate furniza energie vehiculelor izolate în zone greu accesibile. De asemenea, mașina este prevăzută cu modul de alimentare cu energie vehicul la încărcare (vehicle-to-load, V2L) pentru aparate radio și alte echipamente, mai spun cei de la Huawei.

Replica europeană

China este și ținta marilor producători auto occidentali. Una dintre acestea este Lamborghini, brand european care a avut ambiția de a prezenta în China trei modele spectaculoase. Supercar-ul Essenza SCV12 este limitat la 40 de unități și pare să fi atras deja comenzile chinezilor care deja au cumpărat cele 40 de bucăți. Alături de Essenza SCV12, în standul Lamborghini s-a aflat Huracan STO și SUV-ul Urus. În standul Volkswagen, vedeta incontestabilă a fost noul ID.6 în variantele CROZZ și X. Fratele mai mare al recent-lansatelor modele electrice ID.3 și ID.4, acest vehicul poate găzdui până la 7 persoane și oferă o autonomie de 588 km (NEDC). BMW a adus noul SUV 100% electric iX. Vehiculul oferă o autonomie de circa 600 km (WLTP) cu o singură încărcare. Motoarele electrice pentru BMW iX sunt, la fel ca electronica de putere, tehnologia de încărcare şi bateriile de înaltă tensiune, produsul tehnologiei BMW eDrive de generaţia a cincea. Noua tehnologie de încărcare a BMW iX permite încărcarea rapidă cu o putere de încărcare extrem de mare. De exemplu, BMW iX xDrive50 îşi poate alimenta bateria de înaltă tensiune cu până la 200 kW – adică în 10 minute poate lua suficientă energie la bord pentru a creşte autonomia automobilului cu peste 120 de kilometri. Puterea maximă de încărcare a BMW iX xDrive40 este de 150 kW, ceea ce înseamnă că, prin conectarea maşinii la o staţie de încărcare rapidă timp de 10 minute, se completează cu energie suficientă pentru încă minimum 90 de kilometri. La ambele variante de model, încărcarea bateriei de înaltă tensiune poate fi mărită de la 10 la 80% din capacitatea sa maximă în mai puţin de 40 de minute. Mercedes-Benz a ales China pentru a dezvălui SUV-ul electric EQB. Conform producătorului german, după ce EQS tocmai a avut premiera mondială, noul EQB vine să completeze familia de vehicule electrice a mărcii. Noul SUV va ajunge în showroom-urile din China și Europa în acest an, iar în SUA va debuta abia din 2022. Toyota a folosit salonul pentru a previzualiza primul său volum EV. Se numește BZ4X, iar omologul său de producție ar trebui să fie la reprezentanțe în 2022.

- 588 km, autonomia electrică a lui ID6

- 31.000 euro prețul mașinii Huawei

- 40 de unități Essenza SCV12 vor fi produse





Avantaje

- semn al revenirii industriei

- avans al automobilului electric

- primele vehicule autonome

Dezavantaje

- recul pentru industria europeană

- crește dependența de China

- va accentua criza semiconductorilor