Antonia, stilist la 18 ani

A visat să devină un stilist vestimentar mai bun decât vedetele de la care a-nvățat. A muncit cot la cot cu adulții, de la 16 ani, a făcut sute de ore de voluntariat, iar rezultatele sunt incontestabile. Antonia Dumitru este copilul-minune din spatele scenei, locul în care vedetele sunt pregătite pentru filmări. Este deja recunoscută ca unul dintre stiliștii români care contează, la doar 18 ani. Dar va pleca din țară, pentru a face facultatea pe care și-o dorește, în lipsa unui echivalent în România. Afacerea pe care deja a-nceput-o aici va fi mutată peste hotare, dar va include și țara noastră.

Povestea Antoniei începe cu un curs de teatru pentru copiii de la Galați, susținut de regretata Stela Popescu. Fascinația pentru scenă pe care i-a insuflat-o marea actriță a determinat-o să-și dorească mult mai mult. „Am făcut teatru, de la șapte ani, cu doamna Stela Popescu. Eram atrasă de toate formele de artă și creativitate. Apoi am făcut și sport de performanță, apoi am intrat într-un ONG, când eram în clasa a IX-a. Acolo, un coleg a venit cu un proiect de caritate. M-am implicat în organizare, mi-a plăcut foarte mult și am decis să aflu mai mult despre lumea modei. Am hotărât să mă înscriu la «Bravo, ai stil», am fost acceptată, dar nu am putut să merg mai departe, pentru că eram în clasa a IX-a și nu am avut timp”, povestește Antonia. Un timp a cochetat cu ideea de a deveni actriță, dar balanța a fost înclinată spre meseria de stilist, pe care vrea să o facă așa cum crede că trebuie: cu cea mai bună pregătire, la cea mai bună facultate, dar și cu foarte multă muncă de voluntariat, care deja a ajutat-o să-și creeze un portofoliu important, în ultimii doi ani.

Imagine distorsionată în România

De la 16 ani a-nceput să colaboreze cu cei mai buni fotografi, a organizat fashion show-uri, acțiuni caritabile, prin care s-a făcut remarcată, în ultimii doi ani, în lumea showbizului. Totuși, în tot acest timp, peste 80% din activitate a fost muncă voluntară, pentru a-nvăța din experiență și de la cei mai buni stiliști. Din experiența pe care Antonia a acumulat-o, lucrând ca stilist, alături de adulți cu multă experiență și de vedete autohtone sau internaționale, și-a dat seama că meseria pe care a ajuns să o-ndrăgească și pe care și-o dorește atât de mult nu este doar necunoscută în țara noastră, ci și bagatelizată și văzută distorsionat, din cauza lipsei de informații despre acest domeniu. Antonia nu este doar un excelent stilist, la doar 18 ani, ci are și rezultate foarte bune la școală, la toate materiile. A fost mai întâi atrasă de matematică și informatică, apoi s-a transferat la secția de filologie, iar acum se pregătește să ia note mari la Bacalaureat și să facă facultatea în străinătate, la una dintre cele mai bune universități din Europa. Toate acestea nu se văd din afară, de cei care au idei preconcepute despre meseria de stilist. „Cei care aud de stilist spun «vai, săraca, n-are altceva de făcut în viață, nu e bună la matematică, nu e bună la chimie...». Din lipsă de informație, de cunoștințe, se întâmplă acest lucru. Din punctul meu de vedere, avem și noi stiliști foarte buni, în România. Sunt personalități care au ajuns să lucreze la nivel internațional”, mai spune tânăra stilistă.

De ce și-a ascuns vârsta

Un impediment în acest domeniu al adulților, pentru un tânăr creativ, este vârsta. Antonia povestește că a reușit să ajungă să lucreze printre profesioniști doar pentru că nu a spus câți ani are. A muncit foarte mult, a studiat cu pasiune, a demonstrat că poate să facă totul la fel de bine ca profesioniștii de lângă ea, dar abia la final și-a spus vârsta. Să fii adolescent este foarte greu într-o lume a adulților. Primul ei contract plătit a fost pentru o sumă modică, numai 500 de lei, pentru care își amintește cu foarte mare plăcere că a lucrat și a studiat 16 ore, într-o singură zi, pentru a arăta că este bună pentru această meserie. Avea doar 16 ani. „Mai întâi mi-am spus: de ce să fiu eu îmbrăcată de alții, când pot să fiu eu stilistul? Am căutat cursuri pe internet. M-am înscris la un curs, cu Ovidiu Buta. Eram cea mai tânără. Ovidiu mi-a spus, după trei luni, că se caută un stilist pentru un videoclip filmat de Irina Voinea, la Hahaha Production. Aveau nevoie de un ajutor, asistent pe partea de stiling. Am fost foarte entuziasmată, ca primul meu job să fie acolo. La-nceput doar am cărat haine și nu am realizat atunci cât de mult o să mă ajute. Dar, la scurt timp, am fost chemată, pentru un photo shooting cu Fely Donose. La un moment dat, stilista mi-a spus că iese puțin, iar astfel mi-a dat șansa să realizez primul meu styling. Mi-am dat seama că era un test. Fotograful era Vali Bărbulescu. În cinci minute am reușit să realizez ceva, iar apoi am fost lăsată să fac stylingul pentru două videoclipuri. După ce am reușit să fac totul foarte bine, am devenit eu director creativ”, explică Antonia.

Studiile trebuie să le facă în străinătate

De multe ori ne întrebăm de ce pleacă foarte mulți tineri la studii în străinătate. Antonia este printre acești tineri. Chiar dacă ar vrea să facă facultatea în țară, nu găsește facultatea pe care și-o dorește. „În România, stiliștii sunt, de fapt, designeri. Sunt lucruri diferite. Unarte nu m-ar avantaja. Au doar secție de Design. De la Unarte aș ieși Artist Vizual, nici măcar Designer vestimentar nu scrie pe diplomă. Facultatea pe care am ales-o, la Instituto Marangoni, din Milano, Italia, este cea mai bună pentru ceea ce îmi doresc să fac. La noi, mulți dintre stiliști nu au studii în acest domeniu”, explică tânăra stilistă.

Platformă de consultanță de imagine

Pentru că este pasionată și de informatică, în pandemie i-a venit o idee: să facă prima platformă din România de consultanță de imagine. În timpul izolării, Antonia a găsit o metodă de a-și continua activitatea, ajutându-i pe oamenii care sunt în căutarea ținutei perfecte. Astfel și-a pus bazele primei afaceri, cu platforma Fego.ro, care se poate accesa gratuit. Consultanța este personalizată: fiecare utilizator trebuie să spună la ce eveniment vrea să meargă, ce culoare de păr are, ce măsuri, iar cu ce are în șifonier, Antonia îi va face ținuta perfectă.