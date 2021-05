Mai multe oferte pentru construirea lotului 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva

Pentru construirea lotului 2, în lungime de 9 kilometri, al Autostrăzii Lugoj - Deva au fost primite nouă oferete de la companii din România, Grecia, Turcia, Spania şi Italia, transmite CNAIR.

Ofertanţii sunt: Aktor SA (Grecia), Asocierea SC Alsam Alarko Sanaya Tesaslera Ve Ticaret - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret (Turcia), Asocierea FCC Construccion SA - Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve taahhut AS (Spania - Turcia), Asocierea Impresa Pizzarotti & CSpA - Pizzarotti SA - Retter Project Management SRL (Italia - Romania), Asocierea Terna SA - Intracom - Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions (Intrakat) (Grecia), Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia), Asocierea Mapa Insaat ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret AS (Turcia), Asocierea Rizzani de Eccher SPA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret Limited STI - Cipa SPA (Italia - Turcia) şi Strabag SRL (România).



Procedura de atrbuire este de tipul "licitaţie restrânsă", iar dintre cei nouă candidați vor fi selectați 5-6. Aceștia vor depune oferte Tehnice şi Financiare în etapa a II-a a.



Contractul este estimat la 1,363 miliarde de lei, fără TVA şi va fi finanţat din fonduri europene nerambursabile.

Lotul 2 are o lungime de 9,13 km, din care 2,13 km de tunel, formate din două galerii unidirecţionale prevăzute pe fiecare cale de circulaţie cu platforma de 11,25 m. A fost prevăzută realizarea a două tuneluri în cadrul Secţiunii E2 în contexul evitării problemelor de stabilitate şi a impactului negativ cu implicaţii majore asupra mediului.Termenul este de 10 luni pentru proiectare şi 28 de luni pentru execuţie.