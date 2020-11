Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online

In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza de acasa sau in regim de telemunca, fara sa mai fie nevoie sa se deplaseze la locul de munca si sa interactioneze foarte mult cu ceilalti colegi sau colaboratori.

In acest sens, mai multe case de avocatura s-au gandit sa faca un pas inainte si au inceput sa-si extinda serviciile in mediul online, prin crearea de platforme speciale. Astfel, s-au extins conceptele juridice precum avocat online si/sau consultanta juridica la distanta menite a oferi clientilor o alternativa la prestarea serviciilor juridice la birou. Si in sprijinul firmelor au aparut servicii complete prestate de avocati care se refera la Business Law, pornind de la procedura de infiintare a unei firme si pana la reglementarea diverselor aspecte care necesita implicarea unui specialist, chiar avocat GDPR.

Cum functioneaza serviciul avocat online?

Este foarte simplu. Daca te confrunti cu orice problema, inclusiv legata de locul de munca sau de viata privata si are caracter juridic, atunci poti apela cu incredere, la serviciul avocat online. Economisesti timpul si banii pierduti pe drumuri si alte cheltuieli, mai ales daca avocatul la care doresti sa apelezi, nu este din acelasi oras cu tine. Acum, dupa cateva click-uri si chiar plata online a onorariului, poti intra in contact cu un avocat care te va ajuta sa-ti rezolvi problemele juridice.

Platforma avocat online este creata pentru a fi utilizata in mod intuitiv. Tot ce ai nevoie este de un device cu camera si microfon precum si o conexiune buna la internet. Intri pe platforma si completezi campurile liberele, cu datele de identificare si detalii despre problema in cauza. Alegi intervalul orar in care sa aiba loc convorbirea/intrevederea online, mijlocul de comunicare, plata onorariului realizandu-se cu cardul, prin metoda securizata. La nevoie, se pot trimite pe e-mail, documente si acte in format electronic.

Ai o afacere in online? Un avocat GDPR iti poate fi de ajutor.

Daca ai o afacere in online, probabil stii deja cat de importanta este respectarea regulilor impuse de GDPR, privind protectia datelor cu caracter personal, in vigoare de la 25 mai 2018. Un avocat GDPR te poate ajuta cu tot ceea ce tine de servicii de audit, implementare si monitorizare GDPR, totul desfasurandu-se online. Daca alegi sa stabilesti o colaborare cu un astfel de avocat, vei fi sigur ca vei fi tinut la curent cu tot ceea ce tine de obligatiile pe care le ai ca persoana juridica, in modul in care operezi cu datele cu caracter personal ale utilizatorilor/clientilor afacerii tale online.

Apeleaza la serviciile unui avocat GDPR daca ai nevoie de inventariere date si indentificare de situatii in care prelucrarea datelor cu caracter personale incalca regulile de protectie si circulatie a datelor. Impreuna cu avocatul, prin comunicare online, veti pune la punct un plan pentru ca afacerea ta sa se desfasoare in conformitate cu normele GDPR. Acestea sunt doar cateva dintre serviciile pe care le ai la dispozitie atunci cand decizi sa colaborezi cu un avocat GDPR. Astfel, vei fi sigur ca vei evita amenzile, care pot ajunge pana la 10% din veniturile pe care le incasezi ca persoana juridica.

Un avocat online te poate ajuta intr-o serie de chestiuni legale din sfera dreptului civil, comercial, medical, muncii ori al familiei, in acelasi mod eficient precum un avocat traditional. Partea buna este ca intrevederile au loc online, din confortul casei tale, economisesti timp pretios si ai parte de serviciile unor avocati cu experienta in domeniu.