Aproape 60% dintre români preferă să facă sport acasă, comparativ cu media europeană de 37%.

După doi ani și jumătate de Pandemie, 85% dintre români cred că sănătatea lor fizică și psihică sunt la fel de importante (conform studiilor globale realizate de Ipsos în 2022).

Inactivitatea fizică este recunoscută ca una dintre principalele cauze ale diabetului, bolilor cardiovasculare și obezității, bolile cronice ale secolului (conform Eurobarometrului Special 525 din 2022).

Necesitatea de a informa românii despre o viață activă și de a le oferi soluții pentru practicarea unor exerciții fizice atât atractive, cât și accesibile lor devine din ce în ce mai evidentă. Același Eurobarometru realizat de Comisia Europeană în acest an arată că aproape 60% dintre romani preferă să facă sport acasă, față de media europeană de 37%, un sfert dintre ei parcurgând drumul dintre locuință și serviciu/magazin/școală (adică activitatea fizică se limitează la mersul pe jos); 13% la locul de muncă, deoarece efectuează muncă fizică, în timp ce doar 9% declară că fac antrenament într-o sală de sport, iar 4% într-un club sportiv. Preferința românilor pentru exercițiile fizice practicate acasă este legată de obiceiurile formate în timpul restricțiilor de mobilitate din pandemie, dar și de faptul că numărul românilor care lucrează de acasă sau hibrid este încă foarte mare.

Este mai probabil ca bărbații să prefere antrenamentele în cluburi sportive, în timp ce femeile ar putea fi mai predispuse să se antreneze acasă cu ajutorul programelor digitale de fitness (IHRSA GLOBAL REPORT - The State of the Health Club Industry).

„Românii se adaptează la noua normalitate de după pandemie și sunt conștienți de importanța sănătății, dar au nevoie de mai multe informații, de mai multe soluții pentru a-și susține cu adevărat preocuparea pentru sănătate. Cei mai mulți dintre ei doresc să facă mișcare fără a pleca de acasă. Acest lucru a fost evident pentru departamentul de vânzări, segmentul pentru locuințe (HOME), întrucât vânzările au crescut cu peste 300% în perioada pandemiei, față de 2019, și continuă să crească chiar și în acest an, când aproape toate restricțiile, dacă nu toate, au fost eliminate! Technogym încurajează mișcarea în aer liber, dar în același timp a evidențiat, în urma studiului realizat anul acesta, faptul că trendul „Home Fitness” se află în topul preferințelor globale. De aceea, Technogym oferă soluții din ce în ce mai diverse pentru o experiență de fitness cu adevărat eficientă și atractivă acasă. Cea mai recentă se numește Technogym Ride, prima bicicletă care are un ecran de 22 de inchi, care permite utilizatorilor să se cufunde într-o experiență imersivă fără precedent în interior. Alternativ, se pot alege programele exclusive TNT (Technogym Neuromuscular Training), dezvoltate de Centrul de Cercetare Technogym pentru a îmbunătăți atât calitățile metabolice, cât și cele neuromusculare, sau se poate configura un plan de antrenament complet personalizat în funcție de obiectivele personale ale utilizatorului.” a spus Dimitrios Sabalis, Managing Partner Technogym România (Living Well SRL).

Despre Technogym

Technogym este lider mondial în produse și tehnologii digitale de fitness, sport și sănătate pentru wellness. Technogym oferă un ecosistem complet de echipamente inteligente conectate, servicii digitale, experiențe de antrenament la cerere și aplicații care permit fiecărui utilizator final să acceseze o experiență de antrenament personalizată oricând și oriunde: acasă, la sală, pe fugă. Peste 55 de milioane de oameni se antrenează cu Technogym în 85.000 de centre de wellness și 400.000 de case private din întreaga lume. Technogym a fost sponsorul oficial al ultimelor opt Jocuri Olimpice și este marca de referință pentru campionii și celebritățile sportive din întreaga lume.

Despre Technogym Romania

Technogym Romania (Living Well SRL), principalul importator si furnizor de solutii de sport si fitness pe piata romaneasca, este distribuitorul oficial Technogym de peste 12 ani.