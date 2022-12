Cea mai mare tranzacţie cu acţiuni Fondul Proprietatea din istoria Bursei de Valori Bucureşti

Preţul la care s-a realizat tranzacţia a fost cel din piaţă, de 1,92 de lei pe unitate.

Potrivit datelor ZF agregate din platformele brokerilor, aceasta este cea mai mare tranzacţie specială cu acţiuni FP de când Fondul a fost listat la Bucureşti, adică din 2011 încoace. Pachetul reprezintă puţin peste 2,8% din numărul total de acţiuni ale Fondului.

Până la acest moment încă nu au fost raportaţi nici cumpărătorii şi nici vânzătorii, dar „suspecţii” de serviciu ar fi fondurile de pensii private Pilon II, dată fiind deţinerea semnificativă de 30% cumulat sau fondurile americane Silver Point Capital, care au 8,8% din drepturile de vot.

O astfel de tranzacţie vine la două săptămâni după ce acţionarii FP au votat listarea Hidroelectrica doar la Bursa de Valori Bucureşti. Potrivit informaţiilor ZF, fondurile Pilon II şi Ministerul Finanţelor au votat ca „perla” energiei româneşti să vină doar la Bucureşti.

Fondul Proprietatea deţine 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie de stat. Sumele de bani rezultate în urma vânzării parţiale sau integrale a pachetului de acţiuni în oferta publică secundară aşteptată la începutul anului următor, vor fi distribuite acţionarilor sub formă de dividende speciale în termen de trei luni de la încasare, ca urmare a propunerii Finanţelor aprobată de acţionari.

Fondul Proprietatea a încheiat primele nouă luni din 2022 cu un profit net de 3,5 miliarde de lei, în urcare cu 13,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul financiar trimestrial publicat la BVB.

„Cea mai mare contribuţie la profitul înregistrat în primele nouă luni ale anului 2022 au avut-o câştigul net din participaţii la valoarea justă prin profit sau pierdere în valoare de 2.565,8 milioane Lei (generat în principal de actualizarea evaluării Hidroelectrica SA) şi venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu în valoare de 934,9 milioane Lei”, notează compania în raport.

În T3/2022, Fondul a înregistrat o pierdere nerealizată de 619,5 milioane de lei, în principal ca urmare a actualizării evaluării anumitor participaţii nelistate din portofoliu în septembrie 2022.

FP are 11,7 miliarde de lei capitalizare, iar între acţionari se găsesc The Bank of New York Mellon (14,1%) şi Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii (10,9%). Acţiunile FP înregistrează o scădere de 4,8% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 1,8 miliarde de lei, arată datele BVB.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a terminat primele nouă luni ale anului cu un profit net 3,5 mld. lei, cu 37% mai mare faţă de cel din perioada similară a anului trecut, la venituri de 6,8 miliarde de lei, cu 47% mai mari, arată datele publicate într-un raport al Fondului Proprietatea, acţionar minoritar al companiei.

