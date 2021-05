Care este cea mai buna platforma de magazin online?

Industria de comert electronic valoreaza momentan $2.3 trilioane. Deci, daca decizi sa faci un upgrade al software-ului tau de eComert pentru a profita in continuare de beneficiile acestuia, ei bine, ne bucuram sa spunem ca faci o miscare inteligenta.

Alegerea unei platforme de magazin online nu este atat de simpla pe cat pare. De fapt este una dintre cele mai importante decizii pe care trebuie sa le iei, inca de la inceputul afacerii spre magazinul online mult dorit.

Pentru a te ajuta sa alegi platforma de magazin online potrivita, am intocmit acest ghid care iti va detalia toti factorii si toate considerentele de care trebuie sa tii cont pentru a avea o afacere de succes.

De ce este foarte importanta alegerea unei platforme de magazin online?

Construirea unei afaceri online inseamna mai mult decat sa incarci cateva produse pe internet. Este ca si cum ai avea un magazin fizic. Acelasi nivel de gandire strategica se aplica si in cazul construirii si gestionarii unei afaceri in mediul online.

Daca reusesti sa intelegi acest lucru fundamental, atunci vei putea profita de mediul digital pentru a automatiza si eficientiza multe dintre sarcinile care, in mod normal, ar fi necesitat interventie umana.

Cand vine vorba de alegerea unei platforme, trebuie sa stii ca magazinul tau online va necesita urmatoarele patru lucruri:

Crestere : Cat de repede poate creste afacerea ta?

: Cat de repede poate creste afacerea ta? Costuri de functionare si mentinere : acestea includ costurile de construire a magazinului, de dezvoltare si de intretinere.

: acestea includ costurile de construire a magazinului, de dezvoltare si de intretinere. Implicare clientilor : cum poti controla modul in care clientii interactioneaza cu afacerea ta.

: cum poti controla modul in care clientii interactioneaza cu afacerea ta. Obiective: Platforma corecta de eComerce iti va debloca servicii care te vor ajuta.

Este important de subliniat faptul ca multi furnizori au tendinta de a se concentra mai mult asupra problemelor de design, branding UX si continut. In realitate, problemele cu adevarat importante sunt legate de generearea de potentiali clienti si modul in care ii implici pe acestia in afacerea ta.

De ce sa folosesti o platforma de comert electronic?

Mai simplu spus, daca nu folosesti o platforma de comert electronic este imposibil concurezi cu alti furnizori in domeniul online. De asemenea, alegerea unei platforme corecte te va ajuta la eficientizarea modului in care afacerea ta interactioneaza cu clientii si angajatii.

Daca nu aveti o platforma de comert electronic, este imposibil sa concurati online

Comertul electronic consta in aplicatii software care executa functii complexe, ce permit companiilor sa isi administreze afacerea atat in front-end, cat si in back-end. Acestea includ CRM, gestionarea stocurilor, comert mobil, web design.

Inainte, cand nu existau solutii specializate pentru comertul electronic, astfel ca afaceriile trebuiau sa isi construiasca propria platforma acasa, impreuna cu echipa lor de IT. Aceast lucru dureaza foarte mult timp, si de multe ori, nu se puteau implementa anumite cerinte ale beneficiarului.

Astazi, metoda de construire proprie a magazinului online este folosita de o mica parte a companiilor, insa acum dispunem de o multime de solutii precum platforme open source. Ele pot fi realizate de cineva specializat, care iti va crea magazinul online exact dupa cerintele tale.

Cum sa alegi cea mai buna platforma de comert electronic?

Alegerea unei platforme dupa gradul de popularitate al acesteia nu este cea mai buna idee. Adevarul este ca, cea mai buna platforma este cea care indeplineste cu succes cerintele si obiectivele pe care le-ai setat pentru pentru afacerea ta.

Aceste obiective pot fi simple: cresterea venitului, imbunatatirea modalitatii de implicare a clientilor in afacerea ta, crearea unei noi piete, sau pot fi complexe, in cazurile in care pagina ta este vizitata de clienti cu obiective contradictorii. In asemenea situatii, este necesar sa detii un spirit puternic de lider pentru a reusi sa ii aduci pe toti in acelasi punct. Acest lucru tine in mod expres de felul in care comunici cu clientul tau. Fara spiritul de lider, proiectul tau va ‘decola’ cu greu.

In plus, platforma trebuie aleasa in conformitate cu abilitatile si cunostintele pe care le detine echipa ta. De exemplu, daca alegi o platforma extrem de populara dar dificil de gestionat de o echipa cu o expertiza tehnica slaba, acest lucru iti va incetini progresul si in cele din urma, vei ajunge sa angajezi pe altcineva. Un asemenea caz iti va pierde timp pretios.

Un alt factor care te poate ajuta in alegerea platformei este domeniul competitiv al afacerii tale. Daca concurezi intr-o industrie ce se dezolta rapid, si care iti poate genera o multime de probleme tehnice, atunci vei avea nevoie de o platforma care sa poata tine pasul cu aceasta si care sa iti permita sa faci modificari rapid si simplu.

Sfat de la profesionisti: Incearca sa intelegi pe deplin obiectivele afacerii tale inainte de a incepe sa cauti platforma de magazine online, si informeaza-te cu privire la ce impact ar putea avea asupra oamenilor, clientilor si furnizorilor cu care ai de-a face.

Care sunt diferitele tipuri de platforme?

1. Platformele Build-Your-Own

2. Platformele Traditonale

3. Platformele Open-source

4. Platformele Cloud

5. Platformele SaaS

Platformele Build-your-own

Desi este mai mult o metoda decat un tip de platforma de comert electronic, este necesara contractarea unei personae, fie intern , fie extern, care sa o dezvolte. Acest lucru este mai putin intalnit in zilele noastre. In cazul in care afacerea ta are un set specific de cerinte si nevoie pe care niciuna dintre platformele existente nu le poate indeplini, atunci aceasta este singura ta optiune.

Platformele traditionale

In cazul platformelor traditionale, trebuie sa cumparati o licenta care trebuie reinnoita anual. Echipa ta de IT va construi platforma si o va personaliza dupa bunul tau plac, ca mai apoi sa o incarce fie pe on-premise, fie pe cloud. Exemple de platforme traditionale includ: Kentico, Hybris, Oracle Commerce si IBM Digital Commerce.

Platformele Open-Source

Platformele Open-Soruce sunt foarte similare cu acele traditionale, singura diferenta fiind ca nu ti se impune un cost pentru cumpararea licentei. Cu toate acestea, trebuie sa platesti pentru dezvoltarea initiala, implementare, upgrade-uri si migrare. Un exemplu de platforma open source este Opencart.

Platformele Cloud

Platformele Cloud sunt o combinatie intre platforme traditionale si open-source, conectate la un sistem de gazduire. Exemple de platforme cloud sunt: Magento Enterprise Cloud, Demandware, Salesforce Commerce si Volusion.

Platformele SaaS

Platformele SaaS sunt construite intr-un singur code-base. Toti cei care utilizeaza acest tip de platforma experimenteaza aceeasi tehnologie pentru o taxa lunara fixa ​​care acopera utilizarea serverului, intretinerea, securitatea si actualizarile.

Prin ce se diferentiaza platformele SaaS de platformele cloud?

Multi cred ca platformele Cloud sunt produse de SaaS, insa nu este adevarat. Multe platforme cloud sunt platforme vechi gazduite pe cloud, care inca necesita intretinere si actualizari, similar platformelor open source si traditionale.

Pentru a putea dezvolta si personaliza o platforma gazduita in cloud, este necesara asistenta tehnica. Odata ce acest lucru se va rezolva, platforma este a ta.

In ceea ce priveste platformele SaaS, nu vi se cere sa mentineti nici furnizorul de gazduire, nici un server fizic. Trebuie doar sa platiti un abonament lunar pentru a putea accesa aplicatia software deja dezvoltata. Spre deosebire de solutiile gazduite in cloud, nu trebuie sa iti faci griji in privinta intretinerii software-ului. Furnizorul SaaS il va mentine pentru tine.

Care sunt costurile de construire, intretinere si actualizare pentru o platforma de magazine online?

Multi oameni subestimeaza pretul unei platforme de comert electronic. Desi costurile initiale de constructie si dezvoltare sunt evidente, sunt multe altele pe care trebuie sa le iei in considerare.

1. Costuri de mentinere

Daca decizi sa alegeti o platforma traditionala sau open source, atunci este responabilitatea ta sa te ocupi de intretinere, astfel ca magazinul tau online sa ajunga sau sa ramana la nivelul asteptarilor tale. In functie de dimensiunea si complexitatea aceastuia, unele modificari vor impune angajarea unui asistent tehnic, fapt care face costurile de intretinere sa varieze. Pe de alta parte, in cazul platformelor SaaS, intretinerea este asigurata in schimbul unei taxe lunare fixe.

2. Costuri de upgrade

Platformele Open-Source necesita din cand in cand actualizari care percep costuri. Daca acestea nu sunt implementate la timpul potrivit, paltforma ta va fi expusa la atacuri cibernetice. Instalarea acestor actualizari necesita anumite cunostinte tehnice, asa ca, din nou, va trebui sa angajezi ajutor din exterior. In cazul platformelor Saas insa, la fel ca si intretinerea, actualizarile sunt incluse in taxa lunara.

3. Implemetarea noilor caracteristici, imbunatatirea platformei

Comportamentul clientilor se schimba in timp. De aceea, trebuie sa ai grija ca platforma ta sa fie imbunatatita non-stop cu noi caracteristici.

4. UX modifica costurile

Pe langa implementarea unor noi functii, poate fi necesar sa imbunatatesti si experienta utilizatorilor tai. Daca platforma aleasa devine prea rigida, atunci s-ar putea sa te reorientezi catre un alt sistem care iti permite sa faci aceste modificari UX.

Ce factori trebuie luati in considerare cand alegi o platforma?

In afara de costul unei platforme si modul cum opereaza, mai sunt si alti factori ce trebuie luati considerare atunci cand iti alegi platforma de magazine online.

1.Experienta si expertiza furnizorului

Verifica daca furnizorul detine experienta si abilitatile tehnice necesare pentru a satisface nevoile magazinului tau. De asemenea, este foarte important sa verifici daca acesta are experienta de a lucra cu industria ta.

Fa-ti timp sa cercetezi studii de caz, recenzii ale clientilor si forumuri pentru a vedea daca furnizorul este bine echipat pentru a face fata cerintelor tale.

2. Suport

Cand lucrurile merg rau, furnizorul va trebui sa te scoata din situatia asta. Verifica daca acel furnizor ofera un suport de urgenta non-stop si mai multe moduri prin care sa il poti contacta (prin e-mail, chat web, mobil etc.)

3. Scalabilitate

Pe masura ce afacerea ta se dezvolta, va face si platforma aleasa acelasi lucru? Platforma de magazine online este centrul afacerii tale, iar una care este dificil de scalat, poate impiedica dezvoltarea acesteia.

4. Facilitate SEO

Platformele care vin cu caracteristici SEO usor de inteles, iti vor ajuta site-ul sa se claseze foarte bine in rezultatele motorului de cautare. Factorii importanti de luat in considerare cand cauti o platforma SEO-Friendly :

Posibilitatea adaugarii unui blog pe platforma;

Posibilitatea folosirii propriului nume de domeniu;

Sa permita clientilor sa lase recenzii.

5. Compatibilitatea cu dispozitivele mobile

O platforma cumpatibila cu dispozitivele mobile este un ‘must have’. Un raport intocmit de BigCommerce spune ca o treime din totalul vanzarilor din Germania, Marea Britanie si SUA va proveni din comertul electronic.

O platforma care merge bine pe telefon (mobile) este un lucru necesar pentru afacerea dvs.

6. Securitate

Probabil cel mai important lucru care trebuie de luat in considerare este securitatea. Deoarece in comertul electronic se efectueaza plati in mod activ, asigura-te ca furnizorul tau dispune de protocoalele de securitate necesare, pentru a te feri de atacuri cibernetice.

9 caracteristici pe care trebuia sa le aiba platforma potrivita

1. Un catalog robust

2. Preturi flexibile

3. Optiuni de personalizare a site-ului

4. Optiuni de livrare flexibile

5. Integrare Google Merchant

6. Intregare Facebook

7. Sistem de recenzii ale clientilor

8. Calcule automate ale taxelor

9. Metode de plata multiple

Produsele din catalogul tau reprezinta inima inventarului tau. Verifica daca catalogul este usor de actualizat si intuitiv. Dar mai important, verifica daca catalogul tau de produse indeplineste cerintele sectorului tau. De exemplu daca lucrezi in industria de fashion, produsul trebuie neaparat sa dispuna de o optiune in care clientul sa poata alege marimea si culoarea produsului.

2. Preturi flexibile

Daca doriti sa oferiti promotii, reduceri, suportul pentru mai multe monede (dolari, lire, euro, etc.) este o alta necesitate. Recomandarea noastra este sa percepi taxe diferite pentru locatii geografice diferite.

3. Optiuni de personalizare a site-ului

Oamenii care cumpara online vor dori o experienta personalizata. Alege platformele de magazine online dotate cu motor de recomandari, care le va trimite clientilor articole sugerate personalizate pe baza achizitiilor lor anterioare si de produsele pe care acestia le cauta online.

4. Optiuni de livrare flexibile

Cel mai rau lucru este sa astepti foarte mult ca produsul sa ajunga in posesia ta. Majoritatea doresc ca produsul sa vina in aceeasi zi, asadar asigura-te ca poti livra orice produs cu usurinta. De asemenea, platforma trebuie sa fie bine sustinuta de o companie decenta de distributie.

5. Integrare Google Merchant

Google Merchant retine si stocheaza datele unui produs pentru a-l afisa in rezultatele relevante pentru cumparatorii Google. Acest lucru te va ajuta sa atragi mai mult trafic spre magazinul tau. Aceasta metoda te va ajuta, de asemenea, sa ajungi la client, dincolo de granitele magazinului tau online.

6.Intregarea Facebook-ului

Daca integrezi Facebook pe platforma ta, atunci vei putea sa iti sincronizezi produsele cu Facebook, Instagram, Facebook Messenger.

7. Sistem de recenzii ale clientilor

Integrarea unui sistem de recenzii ale clientilor ajuta la castigarea increderii acestora in afacerea ta. Daca clientii care au folosit produsele sunt multumiti de rezultat scriu un review bun despre produs, asta ajuta ca mai multi oameni sa cumpere acel produs.

8. Calcule automate ale taxelor

Daca detii o companie globala, atunci trebuie sa respecti legislatiile fiscale din mai multe tari. Daca neglijezi acest fapt, poate duce la actiuni judiciare serioase.

9. Metode de plata multiple

Daca utilizezi mai multe metode de a plata (Paypal, Card de credit, Card de debit), este dovedit ca va creste conversia. Mai ales in cazul in care intentionezi sa iti dezvolti magazinul online la nivel international, va fi necesar sa utilizezi metode de plata multiple.

5 greseli de evitat atunci cand alegi o platforma de magazine online

1. Alegerea unei platforme greoaie

O platforma construita pe o infrastructura monolitica, greoaie, va duce la performante lente. In plus, daca doresti sa actualizezi o mica componenta a platformei, va trebui sa modifici intregul sistem, ceea ce va duce la perioade indelungate de nefunctionare.

2. Alegerea unei platforme greu de scalat

O platforma care este greu de scalat dauneaza dezvoltarii afacerii tale. Multe platforme sunt greu de scalat deoarece au infastructura invechita, sau serverele sunt invechite si ele.

3. Alegerea unei platforme cu prea multe functii

Aceasta se leaga cu punctul 2, deoarece daca alegi o platforma cu prea multe functii, cel mai probabil nu le vei folosi pe toate. Fiecare functie costa bani, asa ca opteaza pentru o platforma cu cat mai multe functii de care ai neaparata nevoie.

Alege plaforma care indeplineste cerintele minime obligatorii, dar care iti permite sa adaugi caracteristici noi pe masura ce afacerea ta evolueaza.

4. Alegerea unei platforme fara nici un obiectiv

La inceputul articolului am vorbit despre cat este de important sa iti fixezi obiectivele inainte de a-ti alege platforma.

Cateva exemple de obiective demne de lansarea unu magazin sunt:

Lansarea magazinului in 3 luni;

Sa realizezi cel putin 1000 de vanzari in primul trimestru;

Sa colectezi 1000 informatii de contact ale clientilor.

5. Personalizarea gresita

Multe afaceri aleg o platforma rigida, dupa care incearca sa personalizeze sistemele interne pentru a se potrivi platformei. Daca deja stii care sunt obiectivele tale, ar trebui sa alegi o platforma care se potriveste marcii tale, si care este suficient de flexibila pentru a fi personalizata.