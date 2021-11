Consiliul Fiscal: Construcţia bugetului pentru anul 2022 va fi un test sever

Consiliul Fiscal consideră că structura bugetului pentru anul 2022 va fi un test sever având în vedere necesitatea de a concilia gestionarea situaţiilor foarte dificile cu care se confruntă România (criza sanitară, şocul preţurilor la energie, efecte ale tensiunilor pe pieţele internaţionale).

care reclamă resurse adecvate, cu nevoia de consolidare bugetară, de reducere vizibilă a deficitului bugetar.

Consiliul Fiscal apreciază că execuţia bugetară se poate încadra în noul nivel proiectat al cheltuielilor bugetare şi un deficit bugetar de 7,13% din PIB este fezabil, în urma analizei proiectului de rectificare bugetară propus de noul guvern,

Rectificarea bugetară propusă de noul guvern, care prevede un deficit bugetar de de 7,13% din PIB, este ciudată, pentru că vine la pachet cu o creştere economică de 7%. Când, la început de an, deficitul public a fost calculat la 7% din PIB, el venea se adăuga pe o creştere economică de 4%. Iată că, acum, creşterea estimată este de 7%, iar deficitul creşte şi nimeni nu explică de ce, scrie Ziarul Financiar. În plus, programul noului guvern îşi ia drept ţintă o barieră de 60% a datoriei publice ca pondere în PIB, atâta vreme cât, de 20 de ani încoace, estimările economiştilor au fost că România, cu un PIB de sub 300 de miliarde de euro, nu-şi permite o datorie publică de peste 45% din PIB.

Consiliul Fiscal îşi menţine aprecierea că într-un an cu creştere atât de pronunţată a veniturilor bugetare, ar fi trebuit să nu crească deficitul bugetar în valoare absolută, chiar dacă au fost necesare cheltuieli suplimentare pentru lupta contra pandemiei COVID-19 şi, respectiv, reclamate de criza energetică.

Consiliul crede că situarea la nivelul ţintit al deficitului bugetar (7,13% din PIB) pentru anul în curs pare fezabilă, în condiţiile în care creşterea peste aşteptări a necesarului de cheltuieli curente este acoperită prin veniturile suplimentare obţinute ca urmare a majorării proiecţiei PIB nominal şi prin diminuarea cheltuielilor de investiţii.

Consiliul Fiscal subliniază că este obligatoriu ca un control riguros al cheltuirii banului public, cheltuieli publice care să asigure bunuri publice de bază pentru cetăţeni (sănătate, educaţie etc.) şi care concomitent să ţină cont de constrângerile impuse de consolidarea bugetară, să fie combinate cu creşterea veniturilor fiscale.

(sursa: Mediafax)