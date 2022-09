Credit Suisse vrea să disponibilizeze circa 5.000 de angajați

Amploarea potențialelor reduceri de locuri de muncă subliniază provocarea cu care se confruntă Credit Suisse și noul director general Ulrich Koerner, care încearcă să readucă banca pe linia de plutire după o serie de scandaluri.

Banca a refuzat să comenteze în afară de a repeta că va oferi o actualizare a revizuirii strategiei sale odată cu rezultatele din trimestrul al treilea, spunând că orice raport legat de rezultate este speculativ.

Credit Suisse a numit anul 2022 un an de "tranziție", cu o schimbare de gardă, o restructurare pentru a reduce asumarea de riscuri în domeniul bancar de investiții și o consolidare a diviziei de gestionare a averilor.

Banca cu sediul la Zurich a respins speculațiile potrivit cărora ar putea fi cumpărată sau divizată.

Discuțiile privind reducerea locurilor de muncă sunt în curs de desfășurare, iar numărul reducerilor ar putea să se schimbe, a precizat sursa citată. Ziarul elvețian Blick a raportat anterior că peste 3.000 de locuri de muncă vor fi desființate.

Credit Suisse a declarat deja că va reduce costurile sub 15,5 miliarde de franci elvețieni (15,8 miliarde de dolari) pe termen mediu, față de 16,8 miliarde de franci pe an în acest an.

Până în prezent, nu a anunțat reduceri de locuri de muncă.