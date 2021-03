Cum poate intra România pe harta automobilului electric

Marile grupuri din industria auto anunță proiecte gigantice pentru dezvoltarea fabricației de baterii. „Inima” automobilului electric reprezintă circa 40 la sută din costul mașinii. De aceea, bătălia pentru cucerirea pieței auto pe segmentul cel mai dinamic se va da pe terenul bateriilor reîncărcabile de putere mare. Investițiile în Europa în acest domeniu sunt estimate la circa 70 miliarde euro. România riscă să nu intre în harta fabricației de baterii, deși are puternice capacități de montaj auto și „stă” pe mineralele strategice din componența bateriilor.

Grupul Volkswagen a anunțat un program de construire a șase mari fabrici de baterii pentru a susține dezvoltarea de automobile electrice, care devin predominante în structura de producție până în 2030. În evenimentul „Ziua Puterii”, din 15 martie 2021, organizat în Wolfsburg, centrul concernului auto, directorul tehnic Thomas Schmall a prezentat liniile directoare ale proiectelor de investiții care vizează o capacitate de 240 GWh pentru echiparea a 3-4 milioane automobile pe an. Prima fabrică se construiește în Suedia, în parteneriat cu Nortvolt, în care VW are o participare de capital de 20 la sută. Afacerea din Suedia, dezvoltată de doi cercetători plecați de la Tesla, anunță începerea producției de baterii în 2023. Fabrica va avea o capacitate de 40 GWh și are deja o comandă de 14 miliarde dolari de la VW. A doua fabrică va fi amplasată în Germania, iar a treia, cu mare probabilitate, va asigura echiparea mașinilor Seat în Spania.

22 de proiecte în Europa

În momentul de față sunt identificate în Europa 22 de proiecte industriale și tehnologice, de tip start-up, pentru dezvoltarea producției de baterii. Ideea tehnică este stabilizată pe bateria de ioni de litiu-cadmiu. Sunt mari proiecte care sunt sub patronaj VW, Tesla (SUA), ACC (Franța), CATL (China), Nortvolt (Suedia), la care se adaugă cele ale coreenilor de la LG și Samsung. Pentru reducerea costurilor, noile fabrici de baterii se amplasează cât mai aproape de locurile de montaj al mașinilor. O evaluare a proiectelor din Europa arată un necesar de finanțare de 70 de miliarde euro. Până acum o finanțare fără probleme are doar fabrica din Suedia, care a reușit să „adune” 3 milioane de euro. Uniunea Europeană vrea să scoată noile proiecte de sub dominația pe care o au pe plan mondial asiaticii. Ca atare, comisarul european Maros Sefcovic a propus o Alianță UE pentru asigurarea bateriilor, un program de subvenții de 6 miliarde euro fiind inclus în noul buget pentru 2021-2027. ACC are astfel, potrivit publicației Les Echos, acces la fonduri de 1,3 miliarde euro.

HARTA BATERIILOR

Din cele 22 de proiecte identificate în Europa pentru fabricarea de baterii, nici unul nu figurează ca amplasare în România. Tesla va amplasa principala fabrică la Berlin. Una din cele șase fabrici VW ar urma să fie în Europa de Est, discuțiile fiind purtate cu Cehia, Polonia și Slovacia. Coreenii aleg Europa Centrală, unde au și fabricile de mașini. Ungaria are demarat proiectul cu sud-coreenii de la SK Inovation, LG a dezvoltat o capacitate la Wroclaw, în Polonia. InoBat anunță pentru 2022 începerea producției în Slovacia.

RESTRICȚII DIN CAUZA MATERIALELOR STRATEGICE

La nivel european ar trebui asigurate baterii care să cumuleze 460 GWh la nivelul anului 2025 și de 730 GWh pentru anul 2030. Restricțiile pentru asigurarea acestui plan ambițios nu sunt legate doar de finanțarea investițiilor. Probleme care trebuie soluționate rapid sunt legate și de necesarul de materiale. Un studiu arată că în componența unei baterii de putere ar fi necesare 10 kg de cobalt. Cele mai mari zăcăminte de cobalt din lume sunt în Republica Democrată Congo, producția fiind controlată de un grup minier din China. Nichelul, alt material de bază în fabricarea bateriilor, este tot mai solicitat pe piața mondială. În aceste condiții devin mai ascuțite interesele geostrategice care trebuie armonizate, prin diplomație și jocuri de putere, pentru a asigura suportul de materii prime pentru industria auto.

La „Zilele Puterii” au fost evidențiate și alte probleme aflate pe lista de priorități. O reducere a greutății bateriilor și, esențială, reducerea duratei de reîncărcare. La automobilele electrice aflate acum pe piață, durata de alimentare este de 4-5 ore, ceea ce reprezintă un mare inconvenient. Sunt în lucru soluții care să asigure o reîncărcare rapidă, de circa 12 minute, cum declara oficialul de la VW. De asemenea, realizarea unei rețele de stații de reîncărcare rapidă, cu surse de putere mărită, se află în centrul unui program la care participă alături de grupul auto german, companii puternice din energetică - BP, ENEL, Iberdrola. Pentru reducerea dependenței de materiile prime strategice se prefigurează programele de recuperare a bateriilor uzate, ca „mină” principală de resurse pentru metalele sensibile.

ROMÂNIA STĂ PE MINERALE STRATEGICE

Cum poate intra România pe harta care se conturează acum a industriei auto a viitorului? Cu două fabrici de montaj, la Mioveni și Craiova, care sunt menținute în programele viabile ale grupurilor Renault și Ford, România ar răspunde cerinței de proximitate a fabricării bateriilor. Cu o condiție - ca modele electrice să fie fabricate în România. Modelul Dacia electric este lansat însă acum în China, și o europenizare ar putea fi „trasă” de Renault în Franța. Un atu, încă teoretic, este intrarea pe piața bateriilor, ca furnizor de materiale necesare fabricației. Așa cum arătam într-un articol anterior din Jurnalul - ediția de luni, 29 martie 2021 -, cercetările geologice evidențiază minereuri de litiu la Teregova, în Carpații Meridionali, în Munții Sebeș, în Munții Bihor și Pădurea Craiului. Perimetre cu potențial de extracție de litiu și cadmiu se află, de asemenea, în zona Bihor. Tehnologii pentru fabricarea de baterii sunt abordate în studii la Institutul de Cercetări pentru Metale Neferoase și Rare din București. Recuperări de materiale neferoase reprezintă o zestre aflată în portofoliul mai multor companii care funcționează încă în țară. O evaluare a acestui potențial, care să înscrie România ca o țară ofertantă pentru fluxul de fabricație a automobilului electric, poate fi o temă prioritară pentru Ministerul Economiei.