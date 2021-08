Informaţii importante pentru viitorii clienţi ai detectivilor particulari

Accesarea serviciilor profesionale de supraveghere şi investigaţie oferite de detectivi particulari garantează veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor obţinute în cazul în care există incertitudini legate de persoana iubită, un partener de afaceri sau dispariţia unui cunoscut.

Pe lângă acreditările, calificările şi experienţa acumulate de-a lungul timpului, un detectiv particular are la îndemână şi o serie de instrumente care să îi faciliteze accesul la diferite informaţii, precum şi o aparatura modernă şi specială, care vine în ajutorul desfăşurării investigaţiilor. În plus, datorită acestei aparaturi, acesta poate afla dacă o persoană este spionata sau poate oferi soluţii de protecţie anti spionaj.

Este legală o firmă de spionaj?

Meseria de detectiv particular este reglementată prin lege, pe teritoriul României, încă din anul 2003. Prin urmare, apelarea la acest gen de servicii nu încălca nici o lege. Important este ca un detectiv, odată angajat într-o misiune, să nu încalce drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei investigate sau chiar legi naţionale, ca de exemplu activităţi de spargere a adresei de e-mail sau ascultarea telefonului ori spionarea concurenţei pentru a afla informaţii despre proiecte viitoare.

Orice persoană poate apela la serviciile unei firme de spionaj, iar probele obţinute pot fi folosite şi în instanţă, dacă este necesar. În plus, detectivul poate desfăşura activităţi de supraveghere operativă – a unor persoane sau imobile – precum şi să facă fotografii sau înregistrări audio, pentru a obţine probele necesare.

Însă, în acelaşi timp, acesta trebuie să păstreze discreţia atât asupra propriei persoane, mai ales în timpul desfăşurării anchetei, cât şi a identităţii clientului, discreţia şi confidenţialitatea fiind definitorii în meseria de detectiv.

Care sunt costurile unor astfel de servicii?

Contrar credinţelor generale, pe piaţa românească există destul de multe firme de detectivi şi spionaj. Prin urmare şi preţurile practicate de acestea sunt diferite, dar totodată, concurenţiale. În plus, mulţi clienţi iau în calcul şi acest aspect atunci când decid că au nevoie de serviciile oferite de o firmă de detectivi privaţi.

Totuşi, aceştia trebuie să ţină cont că preţurile diferă în funcţie de specificul şi detaliile fiecărui caz în parte şi că nu există un preţ standard deoarece nici serviciile oferite nu sunt standard, ci trebuie adaptate la nevoile întâlnite pe parcurs.

Există cazuri în care detectivul trebuie să plece din oraş pentru a nu pierde de sub raza sa de acţiune persoana investigată ori aflarea tuturor amănuntelor necesare pentru a duce la bun sfârşit o acţiune de supraveghere poate dura mai mult timp decât s-a preconizat iniţial.

În funcţie de toate aceste detalii, precum şi de instrumentele şi relaţiile la care au fost nevoiţi detectivii să apeleze, se va stabili preţul final. Un avantaj este totuşi faptul că firma de detectivi privaţi oferă gratuit consilierea clienţilor sau a viitorilor clienţi, pentru ca aceştia să cunoască toate detaliile înainte de a decide dacă merg mai departe cu intenţia lor. Oamenii sunt dispuşi să plătească preţul corect pentru a obţine lămuririle şi liniştea de care au nevoie.